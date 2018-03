Lotto: Doppeljackpot - Sonntag warten 3,2 Millionen Euro

2 Joker in Kärnten und Wien zu je 98.200 Euro

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal hintereinander gab es am vergangenen Mittwoch keinen Sechser, und so wächst der Jackpot zum Doppeljackpot. Der Sechser Gewinntopf blieb also mit knapp 2 Millionen Euro verschlossen, und am kommenden Sonntag geht es beim Sechser um rund 3,2 Millionen Euro.

Sechs Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und bekommen dafür jeweils rund 23.600 Euro. Drei Wiener, ein Ober- und ein Niederösterreicher waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer mit einem Normalschein.

Joker

Beim Joker kreuzten ein Spielteilnehmer aus Kärnten und einer aus Wien das "Ja" zur richtigen Zahlenkombination an. Dies schlägt sich mit einem Gewinn von jeweils mehr als 98.200 Euro zu Buche. De Kärntner bzw. die Kärntnerin machte dabei von der Möglichkeit, drei Joker auf dem Wettschein ankreuzen zu können Gebrauch, und hatte mit der zweiten Jokerzahl Glück.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.10.2013:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.964.038,20 - 3,2 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 23.571,90 101 Fünfer zu je EUR 1.527,60 277 Vierer+ZZ zu je EUR 194,90 5.721 Vierer zu je EUR 44,40 7.138 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 96.035 Dreier zu je EUR 4,70 276.700 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 2 4 13 28 32 34 Zusatzzahl: 35

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.10.2013:

2 Joker zu je EUR 98.238,10 11 mal EUR 7.700,00 121 mal EUR 770,00 1.057 mal EUR 77,00 11.052 mal EUR 7,00 106.545 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 8 3 4 2 1

