DrupalCamp Vienna zum zweiten Mal in Wien

Unter dem Motto "Connecting Open Minds" vereint die internationale Konferenz drei Tage lang die Open Source Welt

Wien (OTS) - Von 22. - 24. November 2013 lädt der Verein Drupal Austria zum zweiten Mal zum DrupalCamp Vienna, dieses Mal an der FH Technikum Wien. Die internationale Fachkonferenz mit Vortragenden und TeilnehmerInnen aus ganz Europa richtet sich an BenutzerInnen, EntwicklerInnen und EntscheidungsträgerInnen. Unter dem Motto "Connecting Open Minds" steht der Wissenstransfer rund um Drupal und andere Content Management Systeme im Vordergrund.

Das DrupalCamp Vienna 2013 bietet hochkarätige Vorträge aus den Bereichen Coding & Development, Frontend & Design, Site Building, Content Strategy, Business sowie Usergroups & Community. Ein besonderes Augenmerk legen die OrganisatorInnen auf die Vernetzung relevanter Themen über die Grenzen des Drupal-Systems hinaus. Drupal-Größen wie Jeffrey McGuire (Business & Community), Gábor Hojtsy (Multilingual), Yves Chedemois (Field API) und Bojhan Somers (Design) werden zur bevorstehenden Drupal 8 Veröffentlichung referieren. John O'Nolan, Gründer der Wordpress-Abspaltung Ghost, sowie Frontend-Experte Stefan Baumgartner ergänzen das Line-up.

"Bei der Webentwicklung kommt man an Open Source nicht mehr vorbei. Ziel der Veranstaltung ist es, aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich aufzuzeigen und speziell auf die bevorstehende Veröffentlichung der Drupal-Version 8 hinzuweisen", so Christian Ziegler vom Verein Drupal Austria. Das DrupalCamp Vienna bietet EinsteigerInnen und ExpertInnen eine Plattform um sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam an Drupal oder eigenen Projekten zu arbeiten. Neben Vorträgen bietet das DrupalCamp Vienna 2013 von 22.-24. November an der FH Technikum Wien auch Diskussionsrunden (Birds of a Feather), kollaborative Sprints, Networking sowie Trainings am 21. November in Kooperation mit Microsoft Österreich. Die Organisation des DrupalCamp Vienna 2013 wird durch den Hauptsponsor Wunderkraut, den Location-Sponsor FH Technikum Wien sowie die Gold-Sponsoren drunomics, Knallgrau, Webshapers und Zensations ermöglicht. Außerdem fördert die ZIT - Die Technologieagentur der Stadt Wien GmbH die Veranstaltung.

Informationen und Neuigkeiten zum DrupalCamp Vienna 2013 stehen laufend auf http://2013.drupalcamp.at und

http://www.twitter.com/drupalcampvie zur Verfügung. Die

Videoeinladung der Drupal Austria Community wurde auf http://vimeo.com/76917366 veröffentlicht.

Veranstaltungsdetails

22. - 24.11.2013

FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 5

1200 Wien

Über Drupal Austria

Drupal Austria ist ein Verein zur Förderung von Drupal in Österreich, der es sich zum Ziel gesetzt hat, (Business-)AnwenderInnen und ProgrammiererInnen zusammenzubringen und die Bekanntheit des Open Content Management Frameworks Drupal in Österreich weiter zu forcieren.

Rückfragen & Kontakt:

Sabrina Hanneman

PR Leitung Drupalcamp Vienna

E-Mail: sh @ zensations.at

Tel: 0676 36 58 339