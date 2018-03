Sitzplan - Stronach/Nachbaur: Frage der Wertschätzung gegenüber Kleinparteien

Wien (OTS) - "Ich hoffe, dass der von Präsidentin Prammer vorgeschlagene Sitzplan nur ein vorübergehender sein wird", erklärt die designierte Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur. Auch wenn es verständlich sei, dass die Großparteien möglichst viele Plätze in der ersten Reihe wollen, "ist es eine Frage der Wertschätzung gegenüber anderen ebenfalls demokratisch legitimierten Parteien, auch ihren Klubobleuten einen Sitz in der ersten Reihe anzubieten", so Nachbaur.

