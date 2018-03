Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 25.10.: "Kein Job, keine Chancen?"

Wien (OTS) - Für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" berichtet Astrid Petermann über die Situation von Langzeitarbeitslosen in Österreich -zu hören am Freitag, den 25. Oktober um 9.44 Uhr in Österreich 1.

Österreichs Politiker betonen oft und gerne, dass die Arbeitslosigkeit nirgendwo sonst so niedrig ist wie bei uns. Gleichzeitig gibt es aber auch in Österreich mehr und mehr Menschen, die keinen Job finden und - einmal arbeitslos - länger als ein Jahr brauchen, um wieder in der Wirtschaft unterzukommen: die sogenannten Langzeitarbeitslosen. In Österreich sind das mittlerweile mehr als 90.000 Menschen, Tendenz steigend. Die Gründe für Langzeitarbeitslosigkeit sind vielfältig: Sie reichen von geringen Qualifikationen über zu wenig Flexibilität bis hin zu persönlichen Umständen wie Scheidung oder Krankheit. Und - last but least - spielt auch das Alter eine Rolle, denn Menschen über 50 tun sich bei der Jobsuche besonders schwer. Was Arbeitslose tun können, um wieder in der Berufswelt Fuß zu fassen, wie das Arbeitsmarktservice Langzeitarbeitslosen unter die Arme greift und ob Betriebe auf ältere Arbeitnehmer vorbereitet sind, hat Astrid Petermann für das Wirtschaftsmagazin "Saldo" recherchiert.

