Geflügelfleisch im Test

Wien (OTS) - Manchmal gleicht der Einkauf von Huhn & Co einer Schnitzeljagd. Besonders für jene, die "Qualität aus Österreich" bevorzugen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in Kooperation mit der AMA-Marketing 21 Produkte nicht nur auf deren Herkunft, sondern auch auf Keime und Tierarzneimittel untersucht. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig ein durchgängiges Qualitätsmanagement ist - gerade bei einem so sensiblen Lebensmittel wie Geflügelfleisch.

