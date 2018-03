Karriereleiter emporsteigen mit den Kursen von die Berater(R)

Weiterbildung als Chance für berufliche und persönliche Weiterentwicklung

Wien (OTS) - Bildung ist nicht rein Wissenserwerb, sondern eine Chance für die persönliche Weiterentwicklung. Deshalb ist das neue Kursbuch von die Berater(R) gefüllt mit attraktiven Trainings zu allen Themen der beruflichen Weiterbildung - Von IT- über Sprach- bis hin zu Persönlichkeitstrainings.

Wer in Wissen investiert, investiert in die Zukunft

Weiterbildung stärkt die Konkurrenzfähigkeit von Betrieben, ermöglicht den Beschäftigten bessere Karrieren und schützt sie vor Arbeitsplatzverlust. "Weiterbildung muss endlich als Chance und nicht als Zwang verstanden werden. Denn der Erwerb von neuem Wissen fördert die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit", so Mag. Martin Röhsner, Geschäftsführer von die Berater(R). Deshalb steht das neue Kursbuch von die Berater(R) ganz unter dem Motto "nachhaltig und extrabunt" und zeigt die breite Vielfalt der Kursangebote für Sprachen, IT, Persönlichkeitstraining, aber auch die langfristigen positiven Effekte der Weiterbildung.

Führungswissen vermitteln und Führungsverhalten reflektieren

Bildungsanbieter sind heute mehr denn je gefordert Innovationen zu liefern. Der Fokus liegt nicht mehr in der kurzfristigen Motivation der TeilnehmerInnen, sondern in der Nachhaltigkeit der Lerninhalte. Zu analysieren wie sich die Performance eines Teams nach einem Seminar verändert ist viel aussagekräftiger als nur auf Feedbackbögen zu achten.

Insbesondere jungen Talenten muss die Möglichkeit gegeben werden, sich mit neuen Herausforderungen am Arbeitsplatz konstruktiv auseinandersetzen zu können. Darauf reagiert auch die Berater(R) und bietet Hybridtrainings für junge Führungskräfte an, die Elemente des Trainings und des Coachings vereinen. Abhängig von der Zielsetzung des Hybridtrainings liegen die Schwerpunkte auf dem Aspekt des Trainings, also der Vermittlung von Skills, Know-how und Kompetenzen oder des Coachings, bei dem in erster Linie der Transfer der Kompetenzen in die berufliche Praxis reflektiert wird.

Mit Erwachsenenbildung gewappnet für den Arbeitsmarkt

Bereits seit 15 Jahren am Bildungsmarkt ist die Berater(R) mehr als reiner Bildungsanbieter und hat sich als Arbeitsmarktexperte etabliert. Arbeitsmarkt und Bildungsbranche sind zwei untrennbar miteinander verbundene Begriffe. Die Arbeitsbedingungen und Märkte sind in permanenter Veränderung, ebenso wie der Karrierebegriff und die Art des Lernens. Dies zu erkennen ist für einen Bildungsanbieter Grundvoraussetzung, um seine Inhalte und Leistungen dementsprechend anpassen zu können.

