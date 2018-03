AMA: Geflügelfleisch braucht Qualität vom Stall bis zum Teller

Rot-weiß-rotes Gütesiegel ist verlässlicher Herkunfts- und Qualitätsnachweis

Wien (OTS) - Beim Kauf von Geflügelfleisch müssen Konsumenten ganz besonders genau schauen - vor allem, wenn sie "Qualität aus Österreich" kaufen möchten. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in Kooperation mit der AMA 21 Proben von Hendl- und Putenfleisch untersucht. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine klare Kennzeichnung und ein durchgängiges Qualitätsmanagement sind.

"Geflügelfleisch ist ein sensibles Lebensmittel und verlangt daher einen besonderen Umgang - vom Landwirt bis zum Koch. Dieser Test des VKI zeigt, wie wichtig eine ganzheitliche Qualitätssicherung entlang der gesamten Produktionskette ist. Genau dafür steht unser AMA-Gütesiegel. Wir sorgen für Qualität vom Stall bis in die Theke", erklärte heute Martin Greßl, oberster Qualitätsmanager der AMA Marketing, bei einer Pressekonferenz.

Verbesserungspotenzial in den Geschäften

In der AMA nimmt man die VKI-Untersuchung zum Anlass, die Richtlinien für das AMA-Gütesiegel weiterzuentwickeln und den Lebensmittelhandel noch stärker in die Pflicht zu nehmen. Immerhin wies mehr als die Hälfte der untersuchten Proben im Geschäft eine zu hohe Kerntemperatur auf. "Maximal vier Grad Celsius sind nach unseren Bestimmungen erlaubt. Wir werden unsere Kontrollen hier intensivieren", so Greßl.

Weiters forderte der Qualitätsmanager der AMA eine bessere und transparentere Kennzeichnung der Lebensmittel im Handel und in den Flugblättern. "Der Einkauf von Geflügelfleisch gleicht einer Schnitzeljagd: Es gibt hier zur Täuschung geeignete Deklarationen und Regalauslobungen, fehlende Herkunftsangaben wie auch eine 'Pickerl-Parade', die Konsumenten in ihrer bewussten Kaufentscheidung verzweifeln lässt", wünscht sich Greßl mehr Klarheit im Regal.

Seit eineinhalb Jahren gibt es Geflügelfleisch mit AMA-Gütesiegel

Seit Mai vorigen Jahres ist Geflügelfleisch in die AMA-Familie eingebunden. Wie bei allen anderen Programmen steht auch die Produktion von Huhn und Pute mit diesem Gütesiegel auf den Säulen Herkunft und Qualität, welche von unabhängigen Stellen kontrolliert werden. Geflügelfleisch darf nur dann das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel tragen, wenn die Küken in Österreich erbrütet, aufgezogen und in einem heimischen Betrieb geschlachtet wurden.

In puncto Qualität liegt der Fokus auf den Hygienemaßnahmen, wie sauberen Ställen, Hygieneschleusen, Vorschriften zur Vermeidung von Schadnagern oder der sorgsamen Lagerung von Futtermitteln und Einstreu. Richtlinien gibt es auch hinsichtlich der Fütterung:

AMA-Geflügel darf ausschließlich mit qualitätsgeprüften Futtermitteln gefüttert werden. Landwirte, die an diesem Gütesiegel-Programm teilnehmen, müssen Mitglied beim Geflügel-Gesundheitsdienst sein. Dies gewährleistet eine intensive Betreuung durch einen Tierarzt. "Die Veterinäre unterstützen die Landwirte bei ihrem Betriebsmanagement, um Mängel erst gar nicht entstehen zu lassen", erklärte Greßl.

All diese Vorgaben für die Landwirte werden von unabhängigen Stellen einmal jährlich kontrolliert. Dabei ziehen die Kontrollorgane stichprobenartig Futtermittel- und Kotproben, die auf den Einsatz unerlaubter Mittel getestet werden. Jede eingestallte Herde wird vor der Schlachtung auf Salmonellen überprüft. Sind Keime der zwei relevantesten Salmonellen-Stämme (S. enteritidis, S. typhimurium) nachweisbar, wird die gesamte Herde aus dem AMA-Gütesiegel-Programm ausgeschlossen und darf nicht unter diesem Qualitätslabel vermarktet werden.

Verantwortung der Konsumenten

"Wir von der AMA sorgen für die Qualität von Geflügelfleisch vom Stall bis zum Handel. Danach tragen die Konsumenten eine Verantwortung dafür, dass bestes Geflügelfleisch auf den Teller kommt", erinnert Greßl an praktische Hygienetipps in der Küche. (Schluss)

