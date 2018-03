EU-Regierungschefs unter dem Rockzipfel von Goldman Sachs

Straßburg (OTS) - Am Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs in Brüssel nimmt auch der Chef der Europäischen Zentralbank (=EZB), Mario Draghi, teil. Dies stößt bei einigen Abgeordneten zum europäischen Parlament auf Kritik und Verwunderung. "Die EU-Regierungschefs hängen schon lange am Rockzipfel der US-Amerikanischen Finanzwelt, allen voran Goldman Sachs. Es ist bezeichnend, dass die führenden Politiker der Union diese Abhängigkeit so offen mit der Teilnahme von EZB-Chef Draghi am EU-Gipfel demonstrieren und sich bei der Einführung der Bankenunion von Draghi, dem Ex-Europa-Chef von Goldman Sachs, bevormunden lassen." äußerte sich kritisch der EU-Mandatar Ewald Stadler.

Seit Beginn der Bankenkrise hätten die großen Geldhäuser Europas bereits 275 Milliarden Euro aus Steuermitteln erhalten. Das Ergebnis dieser ungebremsten Rettungspolitik sei die anhaltende Staatsschuldenkrise, mahnte Stadler: "Herr Draghi präsentiert uns mit seinen Bankencheck-Plänen einen neuen Höhepunkt der Heuchelei:

Zunächst muss er beim Bilanzcheck feststellen, dass die Banken nicht die geforderten 8 Prozent Eigenkapital vorweisen können. Dann lässt er offiziell konstatieren, dass die Banken dieses fehlende Eigenkapital nicht selber aufbringen können. Und zum großen Finale nimmt er dann Steuergelder, um den Banken das Eigenkapital aus dem Steuersäckel zu schenken." Es sei absurd zu meinen, dass man mit einer solchen Strategie Banken fit machen könne, sagte der seit Dezember 2011 im EU-Parlament vertretene Volksanwalt a. D. Stadler. Damit zeige sich schon jetzt, dass allen Versicherungen und Ankündigungen zum Trotz am Ende immer der Steuerzahler für die Finanzspekulanten und Banken einspringen muss.

Bedenklich sei außerdem, wieso Draghi trotz mangelhafter Eignung im Amt belassen werde. "Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in diesem Frühjahr rund um die italienische Bank Monte dei Paschi haben gezeigt, dass bereits vor zwei Jahren unter Draghis persönlicher Aufsicht 2 Milliarden Euro über ein unbekanntes Konto in London an die Paschi-Bank in Siena geflossen sind. Hintergrund waren verlustreiche Derivatgeschäfte und diese Verluste gingen im Endeffekt wieder zu Lasten der Bürger." Dieser Fall sei ein unmissverständlicher Beweis dafür, dass Draghi ein Freund der Banken, aber kein Freund der Steuerzahler sei, schloss Stadler.

Rückfragen & Kontakt:

Büro Stadler Telefon: 0032 228 47818 Mobil: 0043 650 787 0040