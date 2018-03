Karas: "Nur gemeinsam sind wir als Europa stark", Van der Bellen: "Die Handlungsfähigkeit der EU leidet aber unter ihren Strukturen"

Wien (OTS) - Othmar Karas, Alexander Van der Bellen, Christian Mandl und Melanie Eckl-Kerber anlässlich der Veranstaltung "Die Bedeutung der Kleinen in der Europäischen Union" am 24. Okt. im Haus der EU in Wien.

Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Sprecher des Bürgerforums Europa: "Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, in der wir freiwillig die Dinge miteinander regeln wollen, wo einer alleine überfordert oder ineffizient ist. Europa steht derzeit vor vielen Herausforderungen - vor allem Themen wie die Staatsschuldenkrise, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die Zukunft des Euro, die soziale Sicherheit, Umwelt-, Klima- und Datenschutz - und muss sich ständig weiterentwickeln. Die kleinen Länder spielen dabei eine gleich wichtige Rolle, wie die großen Länder, denn nur gemeinsam sind wir stark und nur so können wir erfolgreich sein", so Karas. Die "Kleinen" sind in der EU stärker, als sie groß sind.

Aufgrund der Herausforderungen, denen Europa durch die Globalisierung gegenübersteht, sagt Karas: "Ich hoffe, dass sich die EU politisch stärker vereint und zum Sprecher des Kontinents in der Welt werden kann. Ich hoffe, dass sich die europäische Demokratie so intensiv weiterentwickelt, dass sich jeder Bürger als Teil des Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozess versteht und nicht Angst vor der Veränderung hat, sondern sich als Mitgestalter fühlt."

Auch einen Vergleich bringt Othmar Karas: "Die Europäische Union ist wie eine Schule - mit 28 Klassenzimmern. Jede Klasse sollte eine Klassengemeinschaft bilden. Aber das Image der Schule hängt von der Zusammenarbeit der Klassen ab. So ist es in einer Familie, in einer Schule und in der Europäischen Union."

Alexander Van der Bellen, Beauftragter der Stadt Wien für Universitäten und Forschung, sagt: "So klein sind die Kleinen auch wieder nicht. Sie sind "über"-repräsentiert im Europäischen Parlament, und erst recht in der Kommission. Aber im (Europäischen) Rat kommt man, ob groß oder klein, an Deutschland nicht vorbei. -Nationale Souveränität der EU-Mitgliedstaaten ist eine Illusion; vielmehr muss sie transnational gebündelt werden. Die Handlungsfähigkeit der Union ist jedoch durch verquere Anreize für die Ratsmitglieder deutlich gefährdet; das zeigt ein Gedankenexperiment, nämlich die Übertragung der EU-Struktur auf das Mitglied Österreich."

Christian Mandl, Leiter der Stabsabteilung EU-Koordination, Wirtschaftskammer: "Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen", so Christian Mandl, Leiter der Stabsabteilung EU-Koordination in der Wirtschaftskammer Österreich anlässlich der Veranstaltung "Die Bedeutung der Kleinen in der EU". "Es komme vor allem darauf an, flexibel und rasch zu reagieren.

Dies ist auch ein Vorteil der klein- und mittelständischen heimischen Wirtschaft, die auch die Wirtschaftskrise besser als andere, größere Länder bewältigt hat. Österreich verfügt über zahlreiche derartiger Nischenplayer, die in ihrem Sektor Weltmarktführer sind - oftmals aber gar nicht als österreichische Firmen bekannt sind. Unser Land ist mittlerweile das Land mit zweithöchster Wertschöpfung pro Kopf, mit niedrigster Arbeitslosenrate und zweitniedrigster Jugendarbeitslosigkeit, insofern hat unser "kleines" Land und seine Wirtschaft die EU-Mitgliedschaft bestens ausgenützt", so Christian Mandl.

Melanie Eckl-Kerber, Geschäftsführung der KMU-Plattform der Industriellenvereinigung, sagt: "KMU sind nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa, gemeinsam mit den Leitbetrieben (LCU) die Stütze unserer Wirtschaft. In Zeiten des zunehmenden internationalen Wettbewerbs und sich dadurch ergebenden Herausforderungen braucht es gerade dieses befruchtende Zusammenspiel zwischen den "kleinen" und "großen" Unternehmen, um den Standort Österreich aber auch die EU zu stärken und Jobs zu sichern. Wichtigstes Handlungsfeld zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist aus unserer Sicht die Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas mit notwendigen Rahmenbedingungen vor allem in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Forschung und Innovation, Arbeitszusatzkosten oder Energie und Infrastruktur."

Über das Bürgerforum Europa 2020: Eine überparteiliche Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat die Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen Entwicklungen in Europa zu informieren und sie gleichzeitig in den Nachdenkprozess einzubinden, wie wir alle gemeinsam Europa stärker machen können.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Drazen Miletic

Bürgerforum Europa 2020

Tel.: +43 (0) 664 845 00 40

miletic @ europa2020.at

www.europa2020.at