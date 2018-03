GBH: Flexible Arbeitszeiten sind "ausgereizt"

Muchitsch an WKO: Runter vom Gas, sonst schaden wir dem Image mancher Berufe

Wien (OTS/ÖGB) - Aktuelle Forderung der WKO nach noch mehr "flexibleren Arbeitszeiten" bedeutet nur eine Einkommenskürzung der Arbeitnehmer. In den Kollektivverträgen sind verschiedene Arbeitszeitmodelle bereits vereinbart.

Brisantes Thema bei den Koalitionsverhandlungen ist der von der Wirtschaft forcierte Dauerbrenner "noch flexiblere Arbeitszeiten". Solange Flexibilität nicht mit Einkommenskürzungen zu tun hat, sind die Gewerkschaften dabei auch gesprächsbereit gewesen. Abgesehen davon, wurden in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Kollektivverträgen großzügige, flexible Arbeitszeitmodelle vereinbart - auch in der Gewerkschaft Bau-Holz.

Muchitsch: "Allein in fünf Kollektivverträgen mit über 170.000 Betroffenen haben wir bereits großzügig ausgestaltete Arbeitszeitmodelle mit den Sozialpartnern ausgehandelt. Dabei hatten wir immer das Ziel vor Augen, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken. So kommen zum Beispiel Überstundenzuschläge im Zuge eines Zeitverbrauches nicht zur Anwendung. Die Zeitzuschläge betragen schon jetzt lediglich 0 - 20%. Das müsste genügen! Daher mein Appell an die Wirtschaft: Runter vom Gas, sonst schaden wir nur dem Image verschiedener Berufsgruppen!"

Großzügig bei den Einarbeitungsmodellen gestalten sich auch die Möglichkeiten, Zeitguthaben anzusparen. Diese reichen zum Beispiel im Kollektivvertrag Bau von maximal 168 Stunden bis hin zu 236 Stunden im dem für Maler. Auch die Einarbeitungszeiträume im Bereich von 52 bis 78 Kalenderwochen sind im Interesse der Wirtschaft bereits langfristig gestaltet und im Schichtbetrieb kann sogar bis zu 56 Stunden pro Woche gearbeitet werden.

Muchitsch: "Die Möglichkeiten flexibler Arbeitszeiten sind in den Kollektivverträgen geschaffen worden. Damit ist dann aber auch die Grenze an zumutbarer Flexibilität erreicht und jede weitere Diskussion im Zuge von politischen Verhandlungen ist aus unserer Sicht überflüssig."

