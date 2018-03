Zurich Connect: internationale Top-Platzierung für Online Verkaufsprozess

Wien (OTS) - Letzte Woche verlieh das deutsche Unternehmen PASS Consulting Group zum dritten Mal die Online-Insurance Awards unter Versicherern im deutschsprachigen Raum im Frankfurter Messeturm. Ausgezeichnet wurden die besten Versicherungswebauftritte in insgesamt 16 Kategorien. Zurich Connect Österreich erreicht Platz 3 in der Kategorie "Online Sales-Prozess Auto & Kfz". Der Direktvertrieb der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft überzeugt folglich mit dem drittbesten virtuellen Kfz-Verkaufsprozess im DACH-Raum und ist als einziger österreichischer Versicherer in genannter Kategorie Sieger im nationalen Vergleich.

Award unterstreicht österreichweite Marktführerschaft

"Der PASS Online Award ist für uns eine ganz besondere Auszeichnung, denn er unterstreicht einmal mehr unsere österreichweite Marktführerschaft", so Deborah Lottenbach, Leiterin von Zurich Connect. "Bedenkt man darüber hinaus, wie etabliert der deutsche und schweizerische Direktvertriebsmarkt im Vergleich zum österreichischen ist, so sind wir umso stolzer auf unsere Top-Platzierung."

Den Verkaufsprozess gliedert die PASS Studie Online-Insurance in die drei Bestandteile Information, Beratung und Abschluss und analysiert dabei die Interaktivität, den Content und die Usability des jeweiligen Versicherungsportals. Zurich Connect überzeugt durch verständlich angezeigte Leistungsmerkmale des Kfz-Angebots und bietet einen umfassenden Prämienrechner, der alle relevanten Bestandteile der Konditionen je nach Leistungen, Zahlungsmöglichkeiten und Laufzeiten aufschlüsselt. Zuletzt ermöglicht www.zurich-connect.at einen einfachen und schnellen Online-Abschluss. "Im Zuge der Award-Verleihung wurde hervorgehoben, dass wir zu den wenigen Anbietern gehören, die eine elektronische Zustellung der Versicherungspolizze ermöglichen", ergänzt Deborah Lottenbach.

Zurich Connect - Österreichs führende Onlineversicherung

Im Jahr 1996 gegründet gehört Zurich Connect zu den Pionieren der Online-Versicherer auf dem österreichischen Versicherungsmarkt und bietet eine stetig wachsende Produktpalette für PrivatkundInnen (Kfz-, Rechtsschutz-, Haushalt-/Eigenheim-, Kamera-, Laptop-, Fahrrad- sowie E-Bike-Versicherungen). Um eine konstante Benutzerfreundlichkeit der Online-Plattform sicherzustellen, führt Zurich Connect regelmäßige Usability-Tests unter den Userinnen und Usern durch. Das Portal zeichnet sich durch eine einfache Bedienbarkeit aus und orientiert sich an den neusten technischen Standards.

Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden-und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Die Gruppe, vormals bekannt als Zurich Financial Services Group, hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group und beschäftigt etwa 1.200 MitarbeiterInnen. Die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 2012 in der Schaden-Unfall-Versicherung betrugen 423,33 Mio. Euro, in der Lebensversicherung betrugen die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 141,15 Mio. Euro. Zurich bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikoanalyse aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft tritt in Österreich unter den Markennamen Zurich und Zurich Connect auf.

