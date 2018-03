"Natürlich Österreich": Rot-weiß-roter 3sat-Thementag zum Nationalfeiertag

Wien (OTS) - Vom Gletscher bis zum Steppensee, von Schönbrunn über die Wachau in die Nationalparks: Im Rahmen des unter Federführung von ORF/3sat gestalteten Thementages "Natürlich Österreich" präsentiert 3sat Österreich am Nationalfeiertag, am Samstag, dem 26. Oktober 2013, von seiner schönsten Seite: Eine Hommage an Österreichs Berg-und Wasserwelt steht dabei ebenso auf dem Programm wie eine spannende Reise durch Jahrhunderte österreichischer Geschichte:

Den Auftakt macht um 6.25 Uhr Harald Pokiesers Dokumentation "Im Land des Sonnenaufgangs" über ein weltberühmtes Vogelparadies - den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Um 7.10 Uhr zeigt Manfred Corrine mit "Die Insel" die Wiener Donauinsel aus dem Blickwinkel der Natur, danach porträtiert er in "Der Prater - Eine wilde Geschichte" (7.55 Uhr) und "Es lebe der Zentralfriedhof" (8.40 Uhr) zwei weitere Wiener Stadtbiotope von ihrer weniger bekannten Seite. Sir Peter Ustinov präsentiert in Georg Rihas "Quelle der Schönheit" Wiens Weltkulturerbe Schönbrunn (9.30 Uhr), Rihas filmischer Streifzug "Wiener Wälder - Grüne Juwele" führt durch das Erlebnis "Wald" (10.20 Uhr).

Von geheimnisvollen Bergwelten über den Zauber Laxenburgs zu Österreichs Seenlandschaften

Um 11.05 Uhr widmet sich Manfred Corrine längst in Vergessenheit geratenen "Mythen der Alpen", Alfred Vendl präsentiert in "Mariazeller Land" die "Geheimnisvolle Bergwelt zwischen Ötscher und Hochschwab" (11.55 Uhr), Georg Riha anschließend den "Zauber von Laxenburg" zwischen Monarchie und Moderne (12.45 Uhr). Die einzigartige Wasserwelt Österreichs dokumentieren in eindrucksvollen Bildern Waltraud Paschinger und Erich Pröll in "Alpenseen - Stille Schönheit" (13.30 Uhr), Kurt Mündl in "Wörthersee - Bühne für Tier und Mensch" (14.15 Uhr) und Alfred Vendl in "Bodensee - Smaragd im Herzen Europas" (15.00 Uhr).

Eine Hommage an Österreichs Bergwelt: "Land der Berge - 9 Länder, 9 Gipfel"

Eine Hommage an Österreichs Bergwelt bieten Heinz Legers "Der Arlberg - Das verborgene Paradies" (15.45 Uhr), Georg Rihas "Glockner - Der schwarze Berg" (16.30 Uhr) und Manfred Corrines Zweiteiler "Land der Berge - 9 Länder, 9 Gipfel", für den Alpinlegende Peter Habeler prominente Österreicher/innen auf die höchsten Gipfel der Bundesländer begleitet hat (17.15 bzw. 18.00 Uhr). In "Die Jagd" dokumentiert Hans-Peter Stauber um 18.45 Uhr das heimische Weidwerk, um 19.30 Uhr präsentieren Kurt Mündl und Hugo Portisch "Das geheimnisvolle Leben der Pilze".

Von den Nationalparks über die Wachau zu den Flusslandschaften von Traun und Kamp

In die schönsten Naturparadiese Österreichs führt um 20.15 Uhr die Dokumentation "Wildnisse im Herzen Europas" von Barbara Fally-Puskás, für die Helmut Pechlaner mit seinem Enkel die heimischen Nationalparks besucht. Gernot Lercher präsentiert um 21.50 Uhr mit "Schladminger Bergwelten - Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden" eine Region, die sich im Lauf ihrer Geschichte zur vielseitigen Kultur- und Tourismuslandschaft entwickelt hat, Georg Riha porträtiert um 22.35 Uhr in "Wachau - Land am Strome" ein einzigartiges Ensemble aus Natur- und Kulturlandschaft, das zu den UNESCO-Weltkulturerbe-Landschaften zählt. Den Abschluss des 3sat-Thementages "Natürlich Österreich" bilden zwei Dokumentationen über eindrucksvolle Flusslandschaften: "Traun - Ein Fluss wie ein Kristall" von Erich Pröll und Klaus Feichtenberger um 23.20 Uhr und "Kamp - Ein Fluss für alle Sinne" von Alfred Vendl um 0.10 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at