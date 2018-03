VP-Stiftner ad Ring-Radweg: Umgestaltung der Schottentor-Kreuzung nächstes Chaosprojekt von Vassilakou

Wien (OTS) - " Angesichts der durchgesickerten Pläne die Schottentor-Kreuzung im großen Ausmaß umzugestalten, um den Lückenschluss mit dem Ring-Radweg herbeizuführen, steht wohl das nächste verkehrspolitische Chaosprojekt von Stadträtin Vassilakou vor der Tür", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion auf den heutigen Bericht in der "Kronen Zeitung".

"Die Folgen dieser neuerlichen Irrfahrt der grünen Vizebürgermeisterin sind evident. Horrende und komplett unangemessene Kosten sowie tägliche Staus und Erschwernisse für die Unternehmer sind vorprogrammiert. Anscheinend hat man aus dem Desaster rund um die Mariahilfer Straße nichts gelernt und versucht weiterhin das Steuergeld der Wienerinnen und Wiener in Prestigeprojekte zu stecken, deren Nutzen gelinde gesagt von überschaubarem Ausmaß sind. Es wird weiterhin das Ziel verfolgt dem Radverkehr alles unterzuordnen und lässt dabei jegliches Gespür für eine vernünftige Verkehrsplanung vermissen. Wir fordern die Verkehrsstadträtin auf von diesem Projekt Abstand zu nehmen, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger", so Stiftner abschließend.

