RK-Terminvorschau vom 28. OKTOBER bis 14. NOVEMBER 2013

MONTAG, 28. OKTOBER: 11.00 Uhr, Wiedereröffnung der neu renovierten Zentrale der Musikschule Skodagasse mit StR Oxonitsch (8., Skodagasse 20) 19.00 Uhr, Preisverleihung Wissenschaftlicher Förderpreis der Wiener Umweltschutzabteilung mit Sonderpreis Wasser 2013 mit u.a. GR Valentin und Zerobin, Leiter der MA 31 (1., Uraniastraße 1, Urania Dachsaal) DIENSTAG, 29. OKTOBER: 10.00 Uhr, Verleihung "CENTROPE-Preis 2013" durch GRin Vitouch und Reinhard Karl, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (Rathaus, Steinsaal II) 18.00 Uhr, "Motor bin ich selbst - 200 Jahre Radfahren in Wien", Führung. Vortrag. Lesung (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) DONNERSTAG, 31. OKTOBER: 14.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat" an die Medizinalräte Dr. Ortwin Grell, Dr. Ismail Nawaiseh und Dr. Johann Tomasek sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin" an Dr.in Doris Haberler, Dr. Wolfgang Haberler, Dr. Walter Pleyer, Dr. Alfred Trost und Dr.in Elisabeth Wernhart-Hallas durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) FREITAG, 4. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock, Sitzungssaal) DIENSTAG, 5. NOVEMBER: 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "A Good Day - Eine Installation Andrew M. Mezvinsky" (Museum Judenplatz, 1., Judenplatz 8, um Anmeldung unter pr @ stalzerundpartner.com wird gebeten, www.stalzerundpartner.com) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Lesung aus den Akten des Volksgerichtes 1945 bis 1955", Lesung: Elisabeth Orth (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8, Festsaal, www.archiv.wien.at) 18.30 Uhr, BürgerInnenversammlung § 104c WStV - Penzing zum Thema: "Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Keißlergasse/Bergmillergasse" (Goethe-Gymnasium, 14., Astgasse 3, Festsaal) 19.00 Uhr, WIENPOP Lesung + Musik "Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte erzählt von 130 Protagonisten" (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) MITTWOCH, 6. NOVEMBER: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Der Existentialismus des Albert Camus - Kritik aus einer fernen und fremden Welt?", Lesung: Martin Ploderer (Institut Francais, Clam Gallas, Salon Rouge, 8., Währinger Straße 30, http://institut-francais.at/vienne) DONNERSTAG, 7. NOVEMBER: 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Habsburgermonarchie - vom vielsprachigen Staatswesen zum dissonanten Erinnerungsort?", Impulsreferat: Peter Haslinger (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8, Festsaal, http://www.univie.ac.at/Geschichtsforschung/ veranstaltungen/jahrestag-2013) DIENSTAG, 12. NOVEMBER: 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Claudia Erdheim - Betty, Ida und die Gräfin - Die Geschichte einer Freundschaft" (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) DONNERSTAG, 14. NOVEMBER: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ulrich Seidl durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

