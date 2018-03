"Aufgetischt in den wilden Kalkalpen" am Nationalfeiertag in ORF 2

Wien (OTS) - Der Nationalpark Kalkalpen hat Mut zur Wildnis bewiesen und sich selbst gleichzeitig den Mut zur Selbstbeherrschung verordnet: Hier gilt "Schauen statt Tun" und "Nichtstun als Naturschutz". In "Aufgetischt in den wilden Kalkalpen" zeigt Filmemacher Thomas Knoglinger am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2, wie das Wilde, das Unbändige in der Natur zurückkehrt, wenn der Mensch in den Hintergrund tritt. Nach langen und umfassenden Verhandlungen wurde 1997 der Nationalpark Kalkalpen errichtet. Damit wurden das Reichraminger Hintergebirge, eines der größten geschlossenen Waldgebiete Österreichs, und das Sengsengebirge, ein nördlicher Vorposten der alpinen Kalkalpen, in einem Nationalpark zusammengefasst. Die Bedeutung dieses in seiner Kernzone wirtschaftlich nicht genützten Lebensraums strahlt weit über seine Grenzen hinaus. Nach fast 20 Jahren werden viele Veränderungen in der Pflanzen- und Tierwelt deutlich. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

"Aufgetischt" dringt mit dem Förster Michael Kirchweger in die Kernzone des Nationalparks vor. Hier findet man Menschen, die am Übergang von Naturlandschaft zur Kulturlandschaft leben, wie der Bauer und Nationalpark-Ranger Hermann Jansesberger. Die Nähe zum Nationalpark und das Attribut "Bio" verpflichten den Fleischhauer Adolf Moser zu besonders artgerechter Haltung seiner Tiere. Davon profitieren vor allem die Liebhaber des geräucherten Bio-Rinderfilets. Quellen und Bäche haben den Nationalpark an seiner Oberfläche geprägt. Gekocht wird von Angela Ahrer im traditionellen Kirchenwirt in Großraming. Der Tischler und Holzkünstler Johann Tabernig hat sich die Verbindung zum Wilden bewahrt, wenn er alte Mostobstbäume, die auf einer Wasserader gewachsen sind, zu neuem Leben erweckt. Ein Satz des Schriftstellers Edward Abbey begleitet die Begegnungen: "Aber die Liebe zur Wildnis ist mehr als ein Hunger nach dem, was außerhalb unseres Einflussbereichs liegt; sie ist ein Ausdruck der Loyalität zur Erde ..." "Aufgetischt in den Wilden Kalkalpen" handelt von dieser Loyalität.

"Aufgetischt in den wilden Kalkalpen" ist zudem Teil des umfassenden ORF-Angebots aus und für Österreich in der Woche des Nationalfeiertags, das on und off air einen 360-Grad-Blick auf das Land und seine Leistungen bietet.

