Mietinteressenten aus dem Kulturbereich für Galerie am Franz Josefs Kai gesucht

Wien (OTS) - Für die Galerieräume im Erdgeschoß des Hauses Franz Josefs Kai 3 in Wien 1 (die früheren Räume der BAWAG P.S.K. Contemporary) werden Mietinteressenten gesucht. Besonderes Interesse besteht seitens der Hauseigentümer an qualitativ hochstehenden Nutzungen aus den Bereichen zeitgenössische Kunst, Philantropie oder Kunsthandel.

Im Jahr 2010 durch das renommierte Wiener Architekturbüro propeller z vollständig neu gestaltet und seither für die Ausstellungstätigkeit der BAWAG P.S.K. Contemporary genutzt, etablierte sich die Adresse Franz-Josefs-Kai 3 schnell als neue Destination im Wiener Kunstbetrieb. In dieser Zeit wurde der Ort durch ein hochwertiges, auch international ausgerichtetes Programm von Einzel- und Gruppenausstellungen, unter anderem mit Hans Peter Feldmann, Sonia Leimer, Erik van Lieshout, Clegg & Guttmann, Michael Borremans , Ragnar Kjartansson, Phyllida Barlow, Katie Paterson, Heidrun Holzfeind, bekannt gemacht, wobei häufig die architektonische Qualität der Räume und ihre Eignung für Ausstellungszwecke hervorgehoben wurde.

Die 'perfekt minimalisierten' (Die Presse) Erdgeschoß- und Souterrainräume bieten auf insgesamt 600 m2 Ausstellungsflächen auf mehreren Ebenen, die durch die großzügigen Öffnungen über hervorragendes Licht verfügen. Die Büroräume liegen im räumlichen Zentrum der Galerie. Da die Räume über zwei verschiedene Eingänge mit unterschiedlichen Adressen verfügen, könnten sie auch in zwei Einheiten aufgeteilt werden. Diesbezügliche Grundrissvarianten liegen vor. Eine weitere Nutzungsvariante bietet die Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung der Büroinfrastruktur für zwei unabhängig bespielbare Ausstellungsflächen.

Die Hauseigentümer und Kunstsammler Franziska und Christian Hausmaninger bevorzugen eine Nutzung aus dem Bereich zeitgenössischer Kunst und Kultur: 'Wir haben den Ort immer als aktuellen Kunstraum gesehen. Daher wurde er bereits vor der Nutzung durch die BAWAG P.S.K als zeitgenössischer Galeriespace geplant. Wir hoffen, dass auch in Zukunft von dieser Adresse künstlerische Impulse ausgehen, weswegen wir auch besondere Mietkonditionen anbieten, wenn uns ein Konzept überzeugt.'

Nicht zuletzt durch die Aktivitäten an der Adresse Franz-Josefs3-Kai 3 und durch das unmittelbar gegenüberliegende Badeschiff hat die Gegend an der Nahtstelle zwischen dem 1. und 2. Bezirk am Donaukanal zuletzt beträchtliche Impulse erfahren. Zwischen dem Schwedenplatz, dessen Neugestaltung bevorsteht, der Praterstraße (mit Song Song, Projektraum Viktor Bucher, Mochi, Stilwerk u.a.), der Donaukanallände (Motto am Fluss, Holy Moly, Badeschiff, Strandbar Hermann) und der Umgebung des Stubenrings (Expedit, Ligne Roset, Wagner:Werk - Museum Postsparkasse) ist ein Cluster von Angeboten in den Bereichen Design, Mode, Möbel, Kunst und Gastronomie entstanden, der sich auch in den nächsten Jahren weiter verdichten wird.

Weitere Informationen unter http://www.franzjosefskai3.com/home.php

Franziska & Christian Hausmaninger

Franz Josefs Kai 3

1010 Wien

office @ franzjosefskai3.com