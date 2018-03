FPÖ-TV: Martin Graf rechnet ab

Rot-weiß-roter Schutzmechanismus - Patient verkommt zum Datensatz

Wien (OTS) - Die Amtszeit des Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf geht kommende Woche zu Ende. Die Freiheitlichen werden den stellvertretenden FPÖ-Obmann Norbert Hofer für die nächste Periode nominieren. Der Abschied von seiner Funktion war für Martin Graf Anlass, am Dienstag im Hohen Haus eine persönliche Bilanz zu ziehen. Was er als einer der höchsten Repräsentanten der Republik in seiner Amtszeit erlebte, die von zahlreichen Anfeindungen durch politische Mitbewerber und Medien geprägt war, hat Graf in dem Buch "Abgerechnet wird zum Schluss - Politik zwischen Wahrheit und Wirklichkeit" zusammengefasst. FPÖ-TV war bei der Buchpräsentation in der Säulenhalle des Parlaments dabei.

Die Unzufriedenheit der Bürger mit dem EU-Zentralismus nimmt immer mehr zu. Patriotische Bewegungen, wie auch die FPÖ, die gegen diese Fehlentwicklungen antreten, erhalten dafür von der Bevölkerung deutlichen Zuspruch. Nächstes Jahr im Mai kann die verfehlte EU-Politik endlich korrigiert werden, wenn die patriotischen Kräfte bei der Wahl des Europäischen Parlament kräftig gestärkt werden. HC Strache und Andreas Mölzer haben ihre ersten Schwerpunkte zu dieser -für Österreich wichtigen - Wahl präsentiert.

"Der Patient verkommt vom Menschen zum Datensatz" - Mit diesen alarmierenden Worten macht der österreichische Hausärzteverband auf Fehlentwicklungen durch die jüngst beschlossene Gesundheitsreform aufmerksam. Freiheitliche Gesundheitspolitiker teilen diese Kritik. FPÖ-TV zeigt, was auf die Patienten zukommt.

Außerdem im heutigen FPÖ-TV-Magazin: Eine Vorschau auf die Landtagswahlin Südtirol am Sonntag.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

