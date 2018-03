KiB children care an künftige Bundesregierung: Pflegefreistellung endlich gesellschaftsfähig machen

Betreuung kranker Kinder findet zu wenig Akzeptanz in Unternehmen. Aufklärungskampagne von Politik gefordert.

Ungenach (OTS) - "Mein größter Horror nach dem beruflichen Wiedereinstieg ist der Krankheitsfall meiner Kinder, denn Pflegefreistellung wird vom Arbeitgeber unterschwellig kritisiert", so die Aussage einer Mutter im Rahmen einer Online-Befragung von KiB children care, die zeigt: Pflegefreistellung für ein erkranktes Kind ist immer noch nicht gesellschaftsfähig. "Für Mütter und Väter, die der Arbeit fern bleiben, um ein erkranktes Kind zu pflegen, herrscht im Berufsalltag wenig Verständnis", bedauert Elisabeth Schausberger, Geschäftsführung von KiB children care.

Alleinerziehende besonders betroffen

KiB wünscht sich von der künftigen Bundesregierung, eine Aufklärungskampagne, um Pflegefreistellung ein positiveres Image zu verpassen, denn v.a. für Alleinerziehende stellt ein krankes Kind eine echte Krise dar. Die Betreuung für ein erkranktes Kind Zuhause stellt für Eltern die größte Herausforderung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar, wie eine KiB-Umfrage zum Thema zeigt. "Ich bin seit 15 Jahren alleinerziehend und hatte noch keinen Tag Pflegefreistellung, weil ich mich nicht traue zu fragen. Ich habe Angst, dass es Konsequenzen hat", sagt eine Mutter. Damit Kinder in Zukunft nicht mehr krank in den Kindergarten gebracht werden, schlägt KiB der künftigen Bundesregierung vor, neue Modelle für häusliche Kinderbetreuung zu entwerfen. Mit Ausnahme von Wien und Graz gibt es keine mobile Kinderhilfe.

Aufbauoffensive für mobile Betreuung gefordert

Ergänzend zum außerhäuslichen Betreuungsnetz schlägt KiB den Aufbau von mobilen Betreuungsangeboten, mit klaren Qualitätsstandards vor. Dieses Betreuungsmodell könnte nach dem Grazer Projekt "Genau jetzt" aufgebaut sein: Ein leistbarer Pauschalbetrag und ausgebildete Betreuungspersonen.

http://www.tagesmuetter.co.at/DEU/angebot/genaujetzt.php

"Eine Aufbauoffensive mit klaren Qualitätsstandards ist unumgänglich", so Schausberger von KiB. "Wir hoffen, dass die Bedürfnisse der Eltern, im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erkannt und entsprechende zukunftsorientierte und familienfördernde Maßnahmen gesetzt werden", betont Elisabeth Schausberger. Auch das Salzburger Regierungsübereinkommen sieht die Ausweitung von mobilen Diensten im Krankheitsfall vor. "Zumindest in den Ballungszentren sollte es ein Angebot wie in der Stadt Graz geben." Weiterer Punkt: Die Abschaffung des Selbstbehaltes für Kinder im Spital, denn dieser führt besonders bei der zunehmenden Zahl von Mehrlingsgeburten zu Härtefällen.

Unterstützung für Mütter und Väter - Über den Verein KiB children care

Dem gemeinnützigen Verein KiB haben über 37 000 Eltern seit der Gründung 1986 ihr Vertrauen geschenkt. Seit 28 Jahren vertritt KiB konsequent die Rechte der kranken Kinder und deren Eltern. Als jüngsten Erfolg konnte KiB die Ausweitung der Pflegefreistellung bei der Begleitung eines Kindes im Krankenhaus erreichen.

