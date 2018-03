APR Energy und GE gründen strategische Allianz für Fertiglösungen zur temporären Stromerzeugung

(PRN) - -- Vereinbarung schafft Voraussetzungen für weltweit führende Rolle in der temporären Stromerzeugung mit mobilen Turbinen, stärkt die weltweite Präsenz und die Stellung im Erdgassektor

Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) - APR Energy hat heute eine strategische Allianz mit General Electric bekanntgegeben. Durch die Vereinbarung weiten beide Unternehmen ihre Präsenz auf dem wachsenden Markt für Fertiglösungen zur temporären Stromerzeugung aus.

Gemäß Vereinbarung überlässt GE sein Turbinenvermietungsgeschäft gegen bar und eine Beteiligung in Höhe von ca. 16,5 Prozent an APR Energy. Damit wird GE ein wichtiger strategischer Teilhaber von APR Energy. GE und APR Energy gehen außerdem eine Liefer- und Servicevereinbarung ein, in deren Rahmen aktuellen und künftigen Kunden von APR Energy Betreuungsleistungen zugesichert werden.

"Diese Transaktion eröffnet völlig neue Möglichkeiten für APR Energy. Wir können dadurch unsere mittelfristigen Ziele schneller verwirklichen", resümiert John Campion,

der Chief Executive

Officer von APR Energy. "Durch die Allianz entstehen eine langfristige Beziehung mit GE und der weltweit bedeutendste Anbieter für temporäre Stromerzeugung mit mobilen Turbinen. Wir sind bestens positioniert, mit überlegener Technik einen unterversorgten und rasch wachsenden Markt zu versorgen. Durch die Transaktion diversifizieren wir unsere Ertragsbasis. Wir erhalten Zugang zu neuen Regionen und Einsatzbereichen und stärken unsere Präsenz im Erdgassektor. Wir sind sehr froh, so eng mit GE zusammenarbeiten zu können. Die Partnerschaft und die Beteiligung stärken unsere Erfolgsaussichten und unterstützen unser Vorhaben, der führende Anbieter von Großanlagen für die temporäre Stromerzeugung zu werden."

Durch die Transaktion wird APR Energy zum weltweit führenden Anbieter von Anlagen für die temporäre Stromerzeugung mit mobilen Gasturbinen. Damit einher geht die Expansion in neue Regionen und die Aufstockung der Mobilturbinen-Kapazität auf 1,2 Gigawatt - einer Strommenge ausreichend für 1,2 Millionen US-Haushalte. Im Abkommen sind auch ca. 520 Megawatt Kapazität und Mietanlagen enthalten, die GE derzeit in Kanada, Australien, Bangladesch, auf den Amerikanischen Jungferninseln und im Irak im Einsatz hat.

Hinter der Nachfrage nach Anlagen zur temporären Stromerzeugung stehen verschiedene Gründe, beispielsweise erhöhter Stromverbrauch, veraltete Infrastruktur, geopolitische Ereignisse, Naturereignisse und klimabedingte Veränderungen. Vor diesem Hintergrund hat der Einsatz mobiler Turbinen stark zugenommen. Die Kunden verlangen große, semi-permanente Lösungen, die sich in bestehende Kraftwerke und Abläufe integrieren lassen, die Zuverlässigkeit und Kraftstoffflexibilität verbessern und den Schadstoffausstoß senken.

Lorraine Bolsinger, als CEO von GE Power & Water auch für das Geschäft mit dezentralen Stromerzeugungslösungen zuständig, sieht die Vereinbarung positiv: "Wir glauben fest an die Chancen im Geschäft mit dezentralen Stromerzeugungslösungen und an die hervorragenden Kenntnisse und Erfolgsaussichten von APR Energy. Unsere Beteiligung demonstriert diese Überzeugung. Wir sehen weiterhin wachsende Nachfrage von Kunden, die mit unseren technisch führenden Anlagen Zwischenlösungen realisieren, bis dauerhafte Lösungen in Betrieb gehen können. Dank dieser Allianz können Kunden kurzfristig über den führenden Zwischenlösungsanbieter APR Energy unsere Technik nutzen oder die Anlagen direkt von uns erwerben. Wir sind entschlossen, beiden Kundengruppen die leistungsfähigsten Produkte anzubieten und schnell bereitzustellen."

APR Energy ist ein Spezialanbieter für zuverlässige und effiziente Stromversorgung. Das Unternehmen stellt weltweit kurzfristig skalierbare Stromerzeugungslösungen bereit und montiert diese. APR Energy hat sich dank seiner Lösungen, umfassender Betriebs- und Wartungsdienstleistungen und flexibler Geschäftsbedingungen in seiner Branche als führender Anbieter etabliert. Das Leistungsangebot von APR Energy richtet sich an Stromversorgungsunternehmen und industrielle Kunden. Die Stromerzeugungslösungen versorgen Kunden und Stromverbraucher weltweit, vor allem in Afrika, Nord- und Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien. Weitere Informationen zum Unternehmen: www.aprenergy.com

