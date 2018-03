Jobs stoppen die Landflucht: Trendumkehr in Laa durch das Miteinander von Groß- und Kleinbetrieben

EINMODERATION: (Österreich/Laa) (OTS) - Es geht auch anders. Nicht immer ist es die Konkurrenz, die das Geschäft belebt. Dass das Miteinander von Betrieben ebenfalls zum Erfolg führen kann, zeigt sich in Laa im Norden von Niederösterreich. Mit Ausstrahlungskraft auf ganz Österreich: Fast 900 rotweißrote Jobs lassen sich auf diese Symbiose in der Wirtschaft zurückrechnen. Und während überall im Weinviertel die Menschen wegziehen, gelingt es durch eine Schmiede, die zum Westeuropamarktführer für Traktorenanhänger wurde, sogar, dass sich neue Bürger in Laa ansiedeln. Gewinnmaximierung zugunsten der Gesellschaft.

Was der inzwischen verstorbene Hans Brantner in Laa geschaffen hat, ist heute Job-Garant für hunderte Menschen innerhalb und außerhalb der Unternehmensgruppe. Ein Betrieb, den jeder in Laa kennt.

OT01 UMFRAGE - Laaer über Brantner [Ich weiß auch noch...]

Hans Brantner übernahm nach Kriegsende den Betrieb seines Vaters und stellte die Schmiedmeister der Umgebung ein. Der Laaer Eduard Kuba erinnert sich:

OT02 0:25sec KUBA Die Anfänge [Naja, mit ein paar hat er...]

Heute sind es über 350 Arbeitsplätze direkt in der Unternehmens-Gruppe. Und außerhalb des Betriebes, kommen auf jeden Brantner-Mitarbeiter weitere Jobs, hat Herwig Schneider vom Industriewissenschaftlichen Institut errechnet:

OT03 0:48sec SCHNEIDER 1 Arbeitsplatz schafft 1,5 in Ö [Zusätzlich...]

Macht insgesamt 869 Arbeitsplätze in ganz Österreich. Ein wichtiger Impuls für den Standort und das ganze Land. Und, so die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sonja Zwazl,

OT04 1:01sec ZWAZL Sog von Leitbetrieben [Dass Leitbetriebe...]

Dieses Miteinander spürt beispielsweise die Lackierwerkstatt Fenz. Hier werden Fahrzeuge für Brantner lackiert. Jochen Fenz:

OT05 1:30sec FENZ - Größter Kunde Brandtner [Im Monat: 40, 50...]

Auf der Einkaufsliste stehen aber nicht nur Fahrzeugteile. Bäckermeister Christian Stoiber etwa liefert den backfrischen Abschluss für Betriebs-Führungen.

OT06 1:42sec STOIBER Speckstangerl für Führungen [Die Führung...]

Rotweißrote Schmankerln für den Business-Lunch kredenzt das nahegelegene Gasthaus, verrät Chefkoch Martin Weiler.

OT07 1:57sec WEILER Rotweißrotes Business-Lunch [Ein Viertel...]

Deftiger wünschen sich's die Mitarbeiter des Anhängerspezialisten, die bei Gabriele Pfennigbauer in deren Imbissstuben und Fleischereien einkehren.

OT08 2:14sec PFENNIGBAUER Imbissgeschäft [Entweder holen sie...]

Doch das Geschäft ist keineswegs einseitig. Viele Betriebe kaufen umgekehrt auch bei Brantner ein. Ein Geben und Nehmen, mit dem Ziel:

Zusammen gegen die Landflucht. Und so können heute viele Absolventen der Schulen in Laa am Wohnort bleiben, freut sich Laas Bürgermeister Manfred Fass:

OT09 2:38sec FASS Abwanderung stoppt [Diese Leute...]

Die Trendumkehr ist in Laa gelungen. Obwohl es gerade im Grenzgebiet immer schwieriger wird. Der Preisdruck steigt. Und -verdient ein Brantner-Mitarbeiter durchschnittlich 2.500 Euro, zahlen die Mitbewerber in ganz Europa erheblich niedrigere Löhne, rechnet Hans Brantner vor:

OT10 3:09sec BRANTNER Lohnunterschiede in Europa [200 Euro...]

Große Herausforderungen für die Europa-Politik der Zukunft. Damit die Standorte für die so wichtigen Leitbetriebe auch nachhaltig abgesichert sind. Diese fühlen sich in Niederösterreich besonders wohl, sagt Kammerpräsidentin Zwazl:

OT11 3:39sec ZWAZL NÖ ist ein guter Boden [Weil wir einen Schatz...]

Unverzichtbar daher auch die Firma Brantner und ihre Partnerbetriebe für die Region an der tschechischen Grenze. Unglaubliche 410 Zulieferer arbeiten für den Leitbetrieb in Laa. 89 Millionen Euro Umsatz werden österreichweit daraus generiert.

