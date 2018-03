FAF-Absolventen feiern ihren Abschluss

Wien (OTS) - Die Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) veranstaltete am 23. Oktober 2013 ihre mittlerweile zur Tradition gewordene jährliche Abschlussfeier für die Diplomlehrgangs-Absolventen. Die feierliche Überreichung der Diplome im Festsaal der Wirtschaftskammer Wien am Schwarzenbergplatz erfolgte durch KommR Wolfgang K. Göltl, FAF-Präsident und Spartenobmann der Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit Georg Plesnik MBA MSc., Geschäftsführer der FAF sowie der Wiener Fachgruppe Finanzdienstleister. Der nächste berufsbegleitende FAF-Diplomlehrgang startet am Do, 9. Jänner 2014.

Nähere Infos: www.faf.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4706/

