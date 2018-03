Wehsely/Rieder - VHS Wien: Neues Zentrum für Basisbildung und Pflichtschulabschluss eröffnet

Zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten für junge Menschen durch erweitertes Angebot von VHS Wien und Stadt Wien

Wien (OTS) - 50 neue Lehrgangsplätze und noch bessere Betreuungsstrukturen beim Nachholen des Pflichtschulabschlusses - das sind die Maßnahmen, die VHS Wien und Stadt Wien mit dem neuen Ausbildungszentrum an der VHS Brigittenau (20., Brigittaplatz 1) umgesetzt haben. Seit September laufen die ersten beiden Pflichtschulabschlusslehrgänge und ein Basisbildungslehrgang, bei dem WienerInnen mit Problemen beim Schreiben, Lesen oder Rechnen dabei unterstützt werden, diese grundlegenden Bildungskompetenzen zu erwerben und einen Abschluss zu erlangen. "Der neue VHS Standort ist ein weiterer Schritt im Ausbau der Bildungsstadt Wien. Mit der Initiative Erwachsenenbildung und dem Qualifikationsplan 2020 haben wir zwei Maßnahmenpakete durchgesetzt, die junge Menschen für den Arbeitsmarkt und weitere Ausbildungsmaßnahmen und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Wien stärken", betonte die Wiener Landtagsabgeordnete Tanja Wehsely Mittwoch bei der Eröffnungsfeier in den neuen Räumlichkeiten gemeinsam mit VHS Wien-Geschäftsführer Mario Rieder und Bezirksvorsteher Hannes Derfler. Rieder bekräftigte den besonderen Stellenwert der VHS Wien für die Initiative und die Zugänglichkeit von Bildung: "An der VHS Wien erhalten alle eine Chance auf Bildung, die sie ergreifen wollen. Seit dem Start der Initiative Erwachsenenbildung 2012 konnten wir fast 1.000 Kursplätze im Bereich Hauptschulabschluss und etwa 2.500 Kursplätze im Bereich Basisbildung zur Verfügung stellen. Damit unterstützen wir österreichweit nahezu die Hälfte aller TeilnehmerInnen beim Nachholen des Pflichtschulabschlusses".

Chancen durch Bildung - Initiative Erwachsenenbildung an der VHS Wien

Im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung erhalten österreichweit bis 2014 5.800 Menschen die Möglichkeit, ihren Pflichtschulabschluss nachzuholen. Die Stadt Wien stellt dafür 8,7 Millionen Euro zur Verfügung, die vom Bund verdoppelt werden. "Diese Investitionen kommen direkt jungen Menschen zugute. Wer die Möglichkeit hat, den Bildungsgrad zu verbessern, bekommt dadurch Zugang zum effektivsten Mittel für den sozialen Aufstieg. Wer Bildung ermöglicht, investiert direkt in die Chancengleichheit aller WienerInnen", so Wehsely. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur werden aus diesen Mitteln seit 2012 unter anderem die bisher fast 50 Lehrgänge an der VHS Wien finanziert. "Das besondere an den Lehrgängen der VHS Wien ist das umfassende begleitende Betreuungsangebot. Dazu kommt ein integriertes Gesamtkonzept, welches das Lernen und die Übergänge im Bereich der Basisbildungs-und Hauptschulabschlusskurse so nahtlos und flexibel wie möglich gestaltet", so Rieder. Rund um die Kurse gibt es kompetente Beratung durch SozialarbeiterInnen für den weiteren Bildungs- und Berufsweg. Zusätzlich werden Brückenkurse angeboten, die den Schritt von der Basisbildung hin zum Pflichtschulabschluss erleichtern.

Standort mit Zukunft - Brigittaplatz 1

Der Standort am Brigittaplatz 1 wurde zu einem weiteren Ausbildungszentrum für die Initiative Erwachsenenbildung umfunktioniert. Damit stehen Pflichtschulabschlussangebote an sieben Standorten der VHS Wien zur Verfügung. "Unser Bezirk kann nur davon profitieren, ein Zentrum für Pflichtschulabschlüsse direkt in der Brigittenau zur Verfügung zu haben. Ich bin mir sicher, dass dadurch vielen jungen Menschen ein erfolgreicher Start in eine Zukunft mit besseren Perspektiven ermöglicht wird. Die grundlegenden Bildungsabschlüsse sind dazu der erste Schritt", unterstrich Derfler. Derzeit laufen seit 9. September zwei Hauptschulabschlusslehrgänge und seit 23. September ein Basisbildungslehrgang. Drei Angestellte und ca. 8 TrainerInnen betreuen 50 Jugendliche in den Bildungsmaßnahmen. Drei Kursräume stehen permanent zur Verfügung. Integriert in die Angebote sind auch Inhalte politischer Bildung -wie etwa Probewahlen vor der letzten Nationalratswahl - oder Workshops, in denen jugendspezifisch Themen wie Sexualität behandelt werden. Die Klassen haben zudem die Möglichkeit, im Unterricht auf Laptops zurückzugreifen.

