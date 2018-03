Herz und Bewegung im Mittelpunkt

Abwechslungsreiches Programm der Wiener Gesundheitsförderung beim Sicherheitsfest

Wien (OTS) - Zum Abschluss des diesjährigen Wiener Herz-Kreislauf-Events wird am Nationalfeiertag wieder Blutdruck gemessen. Den ganzen Tag über sind beim Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz mobile Messteams unterwegs. Sie informieren über die Wichtigkeit des regelmäßigen Messens und zeigen auch gleich vor, worauf beim richtigen Anlegen der Manschette geachtet werden muss. Wer mehr zum Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit wissen will, ist herzlich eingeladen in die Life Lounge der Wiener Gesundheitsförderung. Dort gibt es einfache und praktische Tipps, worauf man beim Essen achten sollte und wie man durch kleine Atemübungen zwischendurch den eigenen Stresspegel wieder sinken lässt.

Auch regelmäßige Bewegung ist ein wichtiger Faktor, um den Körper gesund zu erhalten. Deswegen ist die Life Lounge ab 13:30 Uhr auch Treffpunkt für eine gemeinsame Nordic Walking-Runde durch die Stadt. Los geht es dann um 14 Uhr, begleitet von professionellen Trainerinnen. Der ca. einstündige Walk eignet sich sehr gut auch für alle, die Nordic Walking gern einmal ausprobieren wollen. Besondere Ausrüstung ist nicht notwendig, die Kleidung sollte aber bequem und wetterfest sein.

Die Wiener Gesundheitsförderung beim Sicherheitsfest 2013



Datum: 26.10.2013, 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Wiener Rathausplatz

Rathausplatz, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Franziska Renner

Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige GmbH - WiG

Telefon: +43 / 1 / 4000 76921

Mobil: +43 / 676 / 8118 76921

Email: franziska.renner @ wig.or.at