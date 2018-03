Raiffeisen in Wien: Vermögenssparbuch 24 Monate: 1,125% p.a. 28.10. bis 4.11.2013

"Ein Tag, an dem das Vertrauen zwischen Kunden und Bank gefeiert wird!"

Wien (OTS) - - Für Kunden von Raiffeisen in Wien wird von 28. Oktober bis 4. November ein Vermögenssparbuch mit der Laufzeit 24 Monate und der Verzinsung von 1,125% p.a. Mindesteinlage: 300 Euro angeboten. Auch Neukunden profitieren bei Abschluss eines weiteren Produktes (z.B.: Girokonto, Versicherung, Bausparen, etc.) von diesem Angebot.

Zum 10. Mal ein gelbes Zeichen im morgendlichen Wien

Auch heuer starten rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Raiffeisen in Wien in den Weltspartag mit einem gemeinsamen "Frühstück in Gelb" um 7.30 Uhr vor der Wiener Staatsoper.

"Für uns ist dieser Tag ein Festtag! Wir feiern mit unseren Kunden, die uns vertrauen und sagen ihnen danke dafür!", so GD Stv. Georg Kraft-Kinz, verantwortlich für das Geschäft mit Privat- und Gewerbekunden in Wien.

Anschließend mischen sich die Bankberaterinnen und -berater in den morgendlichen Verkehr und setzen damit bereits zum 10. Mal am Weltspartag ein gelbes Zeichen in Wien.

Weltspartagsgeschenke - süß, laut oder hilfreich

Zum heurigen Weltspartag gibt es bei Raiffeisen in Wien eine süße Überraschung für die Kleinen: einen Sumsi - PEZ - Spender und Bonbons. Für Jugendliche gibt es Mini - Ball - Lautsprecher für Handy oder Computer und für die Erwachsenen ein kleines praktisches Erste-Hilfe-Set für unterwegs.

