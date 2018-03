AK Test: Mahlzeit - Gutes Zeugnis für verpackte Extrawurst

Kritik an falschen Nährwertangaben

Wien (OTS) - Bei verpackter Extrawurst muss keinem der Appetit vergehen: Obwohl vier Extrawurst-Proben mit Keimen belastet waren, waren am Ablauftag alle Proben gut. Das zeigt ein AK Test bei 20 verpackten Wurst-Proben von elf verschiedenen Extrawurst-Produkten, eingekauft in 20 Wiener Supermarkt-Filialen. Kritik übt die AK an der falschen Nährwertkennzeichnung am Etikett - Wurst ist mitunter fetter als angegeben.

Die gute Nachricht: Bei vier Proben fanden die Tester bei der Untersuchung am Ablauftag zwar leicht erhöhte oder bereits deutlich erhöhte Keimzahlen - jedoch schmeckten auch diese Produkte weder schon säuerlich noch rochen sie. Alle untersuchten Proben waren daher am Tag des angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums in Ordnung.

Die festgelegten Qualitätsparameter laut Lebensmittelcodex - etwa Verhältnis Wasser zu Eiweiß oder Bindegewebseiweiß zu Gesamteiweiß -lagen innerhalb der zulässigen Werte, zeigt der AK Test.

Kritik übt AK Konsumentenschützer Heinz Schöffl aber "an der Kennzeichnung der Nährwerte. Die Angaben zu den Fettwerten passten bei drei der elf Produkte nicht - die angegebenen Fettgehalte waren bei zwei dieser Produkte höher, bei einem niedriger als angegeben." Somit bewegten sich die Angaben außerhalb der gestatteten Werte (plus, minus 15 Prozent). "Bei mehr als einem Viertel der untersuchten Stichprobe bestehen diesbezüglich also Mängel", schlussfolgert Schöffl, "das ist nicht zufriedenstellend und gehört dringend behoben."

"Grundsätzlich sind die Ergebnisse unserer Qualitätsuntersuchung zufriedenstellend", resümiert Schöffl. "Lediglich die Nährwert-Kennzeichnung gibt Anlass zur Beanstandung." Die AK fordert eine bessere Kontrolle der Nährwertkennzeichnung bereits durch die Hersteller selbst und durch die Lebensmittelkontrolle. "Konsumenten müssen sich auf die Angaben verlassen können", verlangt Schöffl. Grundsätzlich will die AK eine verbesserte Nährwertkennzeichnung mittels Ampelfarben, damit KonsumentInnen auf einen Blick erkennen, wie fett, salzig oder zuckerhaltig ein Produkt ist.

Schöffl rät, "in der Küche grundsätzlich besonders auf die Hygiene zu achten. Keime können während der Lagerung oder bei der Zubereitung von rohen tierischen Lebensmitteln auf andere Lebensmittel übertragen werden. Daher: Schneidebrett, Messer und Co immer sehr heiß abwaschen oder in den Geschirrspüler geben."

Zum AK Test: Untersucht und beurteilt wurden 20 Proben - von elf verschiedenen Herstellern - von der Lebensmittelversuchsanstalt Klosterneuburg im August. Eingekauft wurden die Wurst-Erzeugnisse in 20 Supermarkt-Filialen: Hofer, Penny, Lidl, Zielpunkt, Merkur, Billa, Adeg, Spar, Interspar und Eurospar.

SERVICE: Mehr Infos zum AK Test "Verpackte Extrawurst" unter wien.arbeiterkammer.at

