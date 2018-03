FPÖ-Leyroutz: Klare Absage an die rote Parteibuchwirtschaft in der Kabeg

Objektivierungsverfahren sofort abbrechen!

Klagenfurt (OTS) - Den sofortigen Abbruch des Objektivierungsverfahrens zur Bestellung des Kabeg-Vorstandes verlangt heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz. Denn wie nun durchsickerte, sei der Büroleiter von LH Peter Kaiser, Arnold Gabriel, beim Objektivierungsverfahren unter die ersten drei Kandidaten gereiht worden. "Hier wird hinter den Kulissen offensichtlich getrickst, dass sich die Balken biegen", ortet Leyroutz einen skandalösen SPÖ-Postenschacher.

Im Hinblick darauf, dass die auf einem SPÖ-Ticket sitzende Aufsichtsratsvorsitzende der Kabeg, Michaela Moritz, im Hintergrund die Fäden zieht und den Mitgliedern des Aufsichtsrates jegliche Information verwehrt, könne davon ausgegangen werden, dass dieses Verfahren alles andere als objektiv und transparent abläuft. Was jedoch für Leyroutz besonders schwer wiegt sei die Tatsache, dass Gabriel nicht nur SPÖ-Parteigänger ist, sondern nachweislich in die Top-Team-Affäre verwickelt ist. Der SPÖ-Büroleiter habe nachweislich zugegeben, Aufträge unter Außerachtlassung des Vergabegesetzes vergeben zu haben. "Eine solche Person ist daher absolut nicht für den Posten des Kabeg-Chefs geeignet", so Leyroutz.

Moritz, die übrigens ihre Aufgaben in der Kabeg selbst mehr als dürftig wahrnimmt, da sie mit dem österreichischen Krankenanstaltenplan säumig ist, wird von Leyroutz aufgefordert, dieses Objektivierungsverfahren sofort abzubrechen. "Kärnten braucht kein parteipolitisch vereinnahmtes Gesundheitswesen, sondern fachlich kompetente Leute an der Spitze, deren Ziel es ist, die Qualität der Gesundheitsversorgung in Kärnten zu sichern und auszubauen", so Leyroutz.

Abschließend appelliert Leyroutz an ÖVP und Grüne diesem roten Machtrausch gemeinsam einen Riegel vorzuschieben.

