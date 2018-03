Wirtschafts-Coaching in Österreich auf dem Vormarsch

UBIT-Obmann Harl: "Zwei aktuelle Studien zeigen wachsende Nachfrage nach Wirtschaftscoaching"

Wien (OTS/PWK738) - Kein Begriff wurde in den vergangenen Jahren

so häufig für verschiedene Beratungsleistungen strapaziert wie Coaching. Aber was macht gutes Coaching aus und welche Faktoren sind für Kunden entscheidend? "Gerade in der Unternehmensberatungsbranche ist es wichtig, klare Qualitätsmerkmale und Abgrenzungen zu anderen Bereichen zu schaffen und Qualifizierungsmerkmale festzulegen", beschreibt Alfred Harl, Obmann des WKÖ-Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT), die Voraussetzungen für erfolgreiche Unternehmensberatung. Wirtschafts-Coaching kommt insbesondere bei Veränderungsprozessen wie Change-Communication-Projekten zum Einsatz und steht immer im Zusammenhang mit dem beruflichen Umfeld der gecoachten Personen.

Bis zu 5000 Wirtschafts-Coaches in Österreich

Wie der Coachingmarkt in Österreich aussieht, haben die Kommunikationsexpertin Sabine Pöhacker sowie das Autorenduo mit dem Unternehmensberater Thomas Schweinsschwaller und dem Coach Michael Trojan in zwei unterschiedlichen Studien untersucht. Sabine Pöhackers Studie zeigt, dass Coaching boomt, Professionalität und Methodenkompetenz von Kunden vorausgesetzt werden, dass Coaching in Österreich einen guten Ruf hat und auch weiterhin boomen wird. Laut Pöhackers Erhebungen gibt es zwischen 4.000 bis 5.000 Wirtschafts-Coaches in Österreich, wovon laut Expertenmeinung rund 2.000 dieser Tätigkeit hauptberuflich nachgehen.

Die Autoren Schweinschwaller und Trojan befragten in ihrer Studie für das Universitätsinstitut ARGE Bildungsmanagement über 170 Wirtschafts-Coaches und kamen ebenso zu dem Ergebnis, dass Marktwachstum vorherrscht und eine große Nachfrage nach Coaching-Ausbildungen vorhanden ist. Ein Großteil der befragten Wirtschafts-Coaches verfügt über eine fundierte Ausbildung und hat Führungserfahrung. In der Studie zeigt sich bei der Preisgestaltung allerdings, dass weibliche Wirtschafts-Coaches deutlich weniger als männliche verlangen. Am erfolgreichsten sind meist bereits länger tätige Wirtschafts-Coaches, die auch Newsletters als Medium nutzen. Allerdings setzt der Großteil der Wirtschafts-Coaches zu wenig auf innovatives Marketing.

Marketingpotenzial für Wirtschafts-Coaches

Aus marketingtechnischer Sicht gibt es spürbares Verbesserungspotenzial: Während Coaches vor allem auf Networking und Publikationen setzen, erwarten Auftraggeber vorrangig eine aussagekräftige Website und Social Media Präsenz. In Zukunft wird der professionelle Außenauftritt sowie der gute Ruf noch mehr an Bedeutung gewinnen. Isabella Weindl, Bundesssprecherin der Experts Group WirtschaftsTraining & Coaching des Fachverbandes UBIT, bestätigt das auch aus Sicht der Wirtschaftscoaches:

"Eine klare aussagekräftige Homepage sollte schon einen ersten positiven Eindruck vom Anbietenden erwecken. Und es ist wichtig, sich von jenen abzugrenzen, die alles für alle anbieten. Zertifizierte Wirtschafts-Coaches beispielsweise halten sich an strenge Standesregeln." So bietet die Qualitätsakademie des Fachverbandes UBIT, die incite, die Möglichkeit sich zum "Certified Business Coach" zertifizieren zu lassen und mit der Höherqualifizierung persönliche Kompetenzen für Kunden klar sichtbar zu machen.

Der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT

Mit mehr als 61.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Weitere Informationen auf http://www.ubit.at und http://www.beratertag.at

Die Experts Group WirtschaftsTraining und Coaching

Die Mitglieder der Experts Group WirtschaftsTraining & Coaching des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT sind qualifizierte Expertinnen und Experten für individuelle Anforderungen mit erprobten und bewährten Trainings- und Moderationsmethoden. Die Spezialistinnen und Spezialisten können sich dem strengen Zertifizierungsverfahren zum "Certified Business Coach" oder "Certified Business Trainer" stellen. Sie beweisen gerade auch dadurch, dass sie "state of the art" sind. Das garantiert Ihnen qualifizierte Beratung für Ihren Erfolg. Mehr Informationen sind auf www.wirtschaftstraining-coaching.at zu finden. (JR)

