Für die Radiostationen: Jobs stoppen die Landflucht: Trendumkehr in Laa durch das Miteinander von Groß- und Kleinbetrieben

ÖSTERREICH (Laa/Thaya) (OTS) - Es geht auch anders. Nicht immer ist es die Konkurrenz, die das Geschäft belebt. Dass das Miteinander von Betrieben ebenfalls zum Erfolg führen kann, zeigt sich in Laa im Norden von Niederösterreich. Mit Ausstrahlungskraft auf ganz Österreich: Fast 900 rotweißrote Jobs lassen sich auf diese Symbiose in der Wirtschaft zurückrechnen. Und während überall im Weinviertel die Menschen wegziehen, gelingt es durch eine Schmiede, die zum Westeuropamarktführer für Traktorenanhänger wurde, sogar, dass sich neue Bürger in Laa ansiedeln. Gewinnmaximierung zugunsten der Gesellschaft.

Dazu sprechen wir in unserem Audiofeature mit den Laaern, verschiedenen Unternehmern, der Gemeinde und der Wirtschaftskammer.

Sprecher:

Manfred Fass (Bürgermeister Laa) Hans Brantner (Brantner Unternehmensgruppe) Sonja Zwazl (Präsidentin WKNÖ) Martin Weiler (Haubenwirt) Jochen Fenz (Malermeister) Christia Stoiber (Bäckermeister) u.a.

