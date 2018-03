Wir fordern die sofortige Beendigung der Zusammenarbeit des Österreichischen Bundestheaterverbands mit G4S

Hochschüler_innenschaft Akademie der bildenden Künste Wien, IG Kultur Wien sowie IG Bildende Kunst zu G4S, Burgtheater, Bundestheater und Abschiebungen

Wien (OTS) - Rund zwei Wochen nach der Intervention von einem Billeteur des Burgtheaters zu den 125-Jahre-Feierlichkeiten, lässt dieses immer noch auf öffentliche Stellungsnahme warten.

Der über das umstrittene Unternehmen G4S "zugemiete" Mitarbeiter wurde inzwischen entlassen. Was fehlt ist eine klare Positionierung einer der bekanntesten Bühnen des Landes zum in Abschiebungen und Menschenrechtsverletzungen involvierte G4S Securityunternehmen. Ebenso wurde in bisherigen Interviews und kurzen Statements in keinerlei Hinsicht auf die nunmehr prekäre Situation des Billeteurs eingegangen.

Von einem kritischen Theater wie dem Burgtheater ist zu erwarten das ungleiche Ökonomische Verhältnisse aufgegriffen und unbürokratische Möglichkeiten für eine sofortige Unterstützung gefunden werden.

Iver Ohm, Vorstandsmitglied der IG Kultur Wien dazu ausführend "Herr Diaz hat nicht nur auf das weitverbreitete Problem der zunehmenden Prekarisierung von Lohnarbeit durch globale neoliberale Profitmaximierungsstrategien sowie die Scheinheiligkeit der örtlichen Kulturinstitutionen in Bezug auf diese Tendenzen, sondern auch auf den Zusammenhang dieser Problematiken mit rassistischen und diskriminierenden Alltagspraxen in Österreich und Europa hingewiesen."

Willi Hejda, von der ÖH AkBild dazu weiter:

"Zivil-gesellschaftliches Engagement darf nicht im Verlust der Erwerbsarbeit enden. Der mutige Schritt des Billeteurs muss praktisch unterstützt werden. Das Burgtheater sollte hierfür die Verantwortung übernehmen."

Nicht nur das Burgtheater ist dazu aufgefordert zu Fakten wie der unlängst bekannt gewordenen Beteiligung G4S an einem Abschiebegefängnis in der Steiermark/Vordernberg Schlüsse zu ziehen und die Zusammenarbeit anzukündigen.

Wie sich diese Ausrichtung der globalen Sicherheitsfirma mit dem Auftrag der Bundestheater und Museen Kunst- und Kultur zu vermitteln verbinden lässt, bleibt unklar. In England ist beispielsweise ein Verfahren gegen G4S anhängig, weil G4S-Security bei einer Abschiebung so aggressiv vorgingen, sodass eine Person, die abgeschoben werden sollte, an Luftmangel erstickte.

Ricarda Denzer, Vorsitzende der IG Bildende Kunst dazu "hält es das Burgtheater etwa für erstrebenswert, sich als G4S-Auftraggeberin in eine Reihe mit beispielsweise Abschiebegefängnissen oder Atomkraftwerken zu stellen? Ist es verteidigenswert, wenn Arbeitnehmer_innen bei einem Unternehmen beschäftigt sind, das weltweit für die Nichteinhaltung von arbeits- und sozialrechtlichen Standards bekannt ist?"

Unklar ist weiterhin wie genau die Zukünftige Kooperation des Staates Österreich mit dem G4S betreffend des Abschiebegefängnis Vordernberg aussieht. Die Verträge zwischen Innenministerium und G4S über den 68 Millionen Euro Deal bleiben geheim. Suspekt dabei auch das der frühere Innenminister Ernst Strasser (VP) im Aufsichtsrat der Firma saß, ebenso wie das Matthias Wechner der Österreichchef von G4S Mitglied im Kabinett von VP-Minister Günther Platter (Verteidigungs-und Innenminister) war. Dies alles deutet auf eine "gelegte Rutsche" der ehemaligen schwarz/blauen Regierung für das Projekt hin. Der Bauort für das "Schubhaftzentrum" findet sich darüber hinaus in einer extrem abgelegenen abwandernden Region, gezielt soll so scheinbar ein Austausch mit Bevölkerung eine Kontrolle unabhängiger NGOs sowie Kontakt zu möglichen Rechtsbeistand unterbunden werden.

Ohm, Hejda und Dezer abschließend "Wir schließen uns dem Traum des Billeteurs Christian D. an: 'Wir träumen von einem Theater, das sich gegen die Abschiebung von Menschen wendet, die in anderen Teilen der Welt unterbezahlt und in Elend die Produkte unseres Wohlstands herstellen.'"

