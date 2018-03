Die Brantner-Gruppe in Laa an der Thaya:

Ein unverzichtbarer wirtschaftlicher Impulsgeber für die Region

St. Pölten (OTS) - Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) stellt regelmäßig blaugelbe Leitbetriebe vor, um die besonderen Wechselbeziehungen zwischen "Groß- und Klein" in der Wirtschaft aufzuzeigen.

Für WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl müssen kleine und große Betriebe nicht automatisch ein Gegensatzpaar bilden: "Im Gegenteil, sie ergänzen sich, ähnlich wie bei kommunizierenden Gefäßen." Am Beispiel, der in Laa an der Thaya ansässigen Brantner-Gruppe, zeigt sich, dass zahlreiche regionale Unternehmen von den Aktivitäten eines Leitbetriebs profitieren. "Das beginnt beim Gasthaus, das rund ein Viertel seines Geschäftsessen-Umsatzes mit Brandtner macht, geht über die Bäckerei auf deren backfrische Waren Brantner bei seinen Werks-Führungen gerne zurückgreift, bis hin zur Autolackiererei, deren wichtigster Kunde der Leitbetrieb ist", sagt Präsidentin Zwazl. Der Leitbetrieb sei ein unverzichtbarer wirtschaftlicher Impulsgeber für die Stadt und die Region. Die vor Ort von Brantner geschaffenen Arbeitsplätze brächten ein erhebliches Plus an Lebensqualität für die gesamte Laaer Bevölkerung, was gerade im Weinviertler Grenzland von besonderer Bedeutung ist. Die Tatsache, dass Laa mehr Ein- als Auspendler hat, spricht für sich. Der gelungene Mix aus verschiedenen Branchen und Betriebsgrößen, wird auch von vielen Ökonomen als hauptverantwortlich für die positive wirtschaftliche Entwicklung Niederösterreichs gesehen.

Nicht "entweder oder" sondern "sowohl als auch"

Im Auftrag der WKNÖ untersuchte das IWI (Industriewissenschaftliches Institut) die "Volks- und regionalwirtschaftlichen Effekte der Brantner Gruppe". Geschäftsführer Herwig Schneider betont, dass die Beziehung von Groß -und Kleinbetrieben nicht durch ein "entweder oder", sondern durch ein "sowohl als auch" geprägt sei. Der ökonomische Befund zu Brantner bestätigt diese Aussage: Von der Leistungskraft (Umsatz 47,6 Mio. EUR im Jahr 2012) der Unternehmensgruppe, welche neben dem Fahrzeugbau (vor allem Kipperproduktion) noch die Geschäftsfelder Hallenbau, Oberflächentechnik und KFZ-Handel umfasst, profitieren neben den 352 Mitarbeitern eine Vielzahl an Zulieferern und Unternehmenspartnern. Gerade in der sonst eher unterdurchschnittlich ausgeprägten Industriestruktur des nördlichen Weinviertels sei dies von essentieller Bedeutung, betont Schneider. Zwei von drei der 352 Beschäftigten der Unternehmensgruppe kommen aus der näheren Umgebung (bis zu 20 km Anfahrtsweg) des Produktions- bzw. Filialstandortes. Österreichweit fungiert Brantner als Auftraggeber und Kooperationspartner für über 410 verschiedene Zulieferer zumeist Klein- und Mittelunternehmen (KMU-Intensität: 95%), zumeist für Betriebe aus der Region: 190 Zulieferer kommen aus Niederösterreich, zu einem nicht unwesentlichen Anteil aus der näheren Umgebung. 185 dieser niederösterreichischen Zulieferunternehmen sind KMU!

Niederösterreich profitiert am meisten

Die vom IWI durchgeführte gesamtwirtschaftliche Modellrechnung ergibt, dass durch die

Aktivitäten der Brantner Gruppe in Österreichs Wirtschaft ein Umsatz im Ausmaß von insgesamt 89 Mio. EUR generiert bzw. initiiert wird und in Summe 869 Arbeitsplätze bundesweit rückrechenbar sind. Dabei profitiert keine andere Region bzw. kein anderes Bundesland mehr von den Aktivitäten der Unternehmensgruppe als das nördliche Weinviertel bzw. das Bundesland Niederösterreich. Landesweit sind aufgrund der Geschäftstätigkeit von Brantner bis zu 13 Mio. EUR an Wertschöpfung der Unternehmensgruppe zuzurechnen. Ferner sind bis zu 469 Beschäftigungsverhältnisse in Niederösterreich auf den Leitbetrieb rückrechenbar.

Für menschenwürdige Löhne in ganz Europa

Hans Brantner, Seniorchef der Gruppe, bekennt sich leidenschaftlich zu Österreich und im Besonderen zu seiner Heimatstadt Laa. Schon aus diesem Grund sei ein Verlagern der Produktion in Billiglohnländer jenseits nie zur Diskussion gestanden. Nichtsdestoweniger findet er es beschämend, dass von Konkurrenten "in osteuropäischen Ländern noch immer Löhne bezahlt werden, für die wir uns eigentlich schämen sollten". Für eine lohnintensive Produktion wie Brantner sei dies im Wettbewerb tagtäglich eine besondere Herausforderung, die das Unternehmen seit vielen Jahren dank Qualitätsarbeit und großer Innovationskraft erfolgreich meistert. Dennoch: "Damit heimische Arbeitsplätze mit menschenwürdigen Löhnen nicht niederkonkurrenziert werden, bedarf es auf europäischer Ebene unbedingt sozialer Mindeststandards!" Ein erster Schritt dazu, wäre die Einführung eines einheitlichen Mindestlohns in der EU.

