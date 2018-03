"Land und Leute" über Rindfleisch, Hagebutte und Trockenei

Das TV-Landwirtschaftsmagazin am Samstag, 02. November 2013

Die Themen der nächsten Ausgabe von "Land und Leute":

*"Land und Leute-Favorit 2013": Neuer Wettbewerb.

Auch heuer werden in "Land und Leute" wieder sechs bäuerliche Betriebe bzw. ländliche Initiativen vorgestellt, die besonders innovative und authentische Leistungen im ländlichen Raum erbracht haben. Die Zuseher wählen aus diesen dann den diesjährigen Sieger. Die Kandidaten zum Auftakt: Eine steirische Kräuterbäuerin, die zeigt, was in heimischen Kräutern alles steckt und ein Almprojekt aus Osttirol, bei dem Schüler lernen, was nationalparkgerechte Almwirtschaft.

*Hagebutte: Kleine Früchte ganz groß.

Im Dunkelsteiner Wald im niederösterreichischen Mostviertel steht die Hagebutte im Mittelpunkt. Sieben Gemeinden haben sich zusammengeschlossen und vermarkten als "Genussregion Dunkelsteiner Hagebutte" verschiedene Produkte, von Marmeladen über Liköre bis hin zu vielfältigen Spezialitäten dieser Wildfrucht.

*Trockenei: Jetzt auch aus Österreich

hieß es beim alljährlich AMA-Ei-Forum, das heuer im südoststeirischen Gnas stattgefunden hat - in diesem Ort befindet sich Österreichs einzige Eitrocknungsanlage. Damit kann die österreichische Lebensmittelindustrie, die bisher ausschließlich mit ausländischem Trockenei gearbeitet hat, ihre Produkte auch mit Trockenei österreichischer Herkunft herstellen. Der Bedarf an Trockenei in industriell hergestellten Lebensmitteln macht etwa ein Drittel des Eierkonsums aus.

*Rindfleisch: "A la carte"

Niederösterreichische Qualität auf dem Teller: Das ist die Idee von "Rindfleisch a la carte". Genauer gesagt geht es um Kalbinnen-Fleisch von niederösterreichischen Bauern. Seit zehn Jahren besteht dieses Markenprogramm - eine Zwischenbilanz.

