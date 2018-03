FPÖ: Obermayr kritisiert Forderung der EU-Grundrechteagentur bezüglich Zuwanderung

Österreich soll mehr Einwanderer aufnehmen - EU-Grundrechteagentur fehlt jegliches Problembewusstsein

Wien (OTS) - "Bezüglich der Aussage des Direktors der EU-Agentur für Grundrechte, Morten Kjaerum, Österreich sei ein Einwanderungsland, stellt der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr richtig:

"Die bereits auf hohem Niveau befindliche Zuwanderung nach Österreich ist 2012 abermals um 40 Prozent angestiegen. Bereits 12 Prozent der Bevölkerung sind Nicht-Staatbürger, in Wien sind es bereits 23 Prozent. Das liegt auch daran, dass Österreich bei allen grenznahen Krisen der Vergangenheit maßgeblich und zahlreich geholfen hat, etwa nach den Jugoslawien-Kriegen."

Sich vor diesem Hintergrund hinzustellen und Österreich zu etwas aufzufordern, was bereits über Gebühr erfüllt worden sei, entbehre jeder Seriosität. Und es zeige das Fehlen jeglichen Problembewusstseins. Immerhin zeige der Lebensalltag in Österreich größte soziale und kulturelle Verwerfungen, die auf die unkontrollierte Massenzuwanderung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zurückzuführen sei.

"Und dass Österreich wie auch Europa nicht alle Wirtschaftsflüchtlinge des Erdballs aufnehmen kann - wie Herr Kjaerum in gefährlicher Realitätsverweigerung fordert -, sollte angesichts der in die hunderten Millionen gehenden Zahl dieser potentiellen Flüchtlinge klar sein. Österreich ist kein Einwanderungsland und es soll auch keines werden", betont Obermayr und schließt: "Die einzig sinnvolle Hilfe für jene, die als Wirtschaftsflüchtlinge nach Europa kommen, ist Hilfe zur Selbsthilfe, die dort erfolgen muss, wo die Probleme geographisch angesiedelt sind. Die Flüchtlinge sollen sich den Problemen in ihrer Heimat stellen und wir werden ihnen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, gerne bei der Lösung behilflich sein. Durch falsche Versprechungen eine globale Völkerwanderung Richtung Europa anzuzetteln aber löst kein Problem, sondern schafft eine unüberschaubare Anzahl neuer Konflikte."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at