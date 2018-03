Fotohappening: Österreichischer Porträtmarathon im Haus der Fotografie Wien

Das Haus der Fotografie Wien veranstaltet heuer am Sonntag, 10.11.2013, zum zweiten Mal den Österreichischen Porträtmarathon im FotoQuartier Wien.

Wien (OTS) - Der Österreichische Porträtmarathon ist eine Kunstaktion und hat das Ziel, möglichst viele Menschen an einem Tag in Studioumgebung zu fotografieren. Alle Leute, die sich schon immer einmal kostenlos im Studio fotografieren lassen wollten, sind beim Kunstprojekt des Österreichischen Porträtmarathon herzlich willkommen! Als FotografInnen sind die höher semestrigen StudentInnen der Projektklasse und Lehrkräfte der Fotoschule Wien im Einsatz. Die Ergebnisse dieses Fotohappenings werden im Folgejahr im Monat der Fotografie 2014 in einer großen Porträtfotografieausstellung im Haus der Fotografie Wien zu sehen sein. Als Erinnerung und Dankeschön für ihre Teilnahme erhalten alle fotografierten Personen ein Porträt von sich in digitaler Form.

Der Österreichische Porträtmarathon findet heuer am Sonntag, 10.11.2013, von 10-22 Uhr im FotoQuartier im ehemaligen Schlössl-Kino, Margaretenstraße 127, 1050 Wien statt.

Wer sich beim Porträtmarathon kostenlos fotografieren lassen möchte, kann sich ab sofort per e-mail unter: office @ haus-der-fotografie.at dafür anmelden. Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Weitere Informationen zum Österreichischen Porträtmarathon gibt es unter: http://www.haus-der-fotografie.at/ausstellung_fotografie.html

Fotografien und ein Making-of-Video aus dem Vorjahr sind unter http://www.portraitmarathon.at/ zu sehen.

Bildmaterial wird auf Anfrage honorarfrei zur Verfügung gestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Haus der Fotografie - Wien

Mag. Markus Hippmann

fon: 01/8904146

mail: office @ haus-der-fotografie.at