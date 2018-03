FPÖ Ragger: Bewahren wir Verwaltungsgericht vor neuer Blamage!

Wiederholung der Objektivierung dringend nötig - jetzige Ergebnisse von Aufhebung bedroht

Klagenfurt (OTS) - "Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir von einer Blamage am zukünftigen Verwaltungsgericht nicht in eine neue schlittern", warnt der Obmann der Kärntner FPÖ LR Mag. Christian Ragger. Dadurch, dass der Präsident an allen Objektivierungsgesprächen (ausser bei seiner Ehefrau selbst) teilgenommen und mit entschieden hat, leide das gesamte Auswahlverfahren am begründeten Anschein der Voreingenommenheit und Befangenheit, ja gar Parteilichkeit.

Jeder Kandidat, dem abgesagt wurde, habe damit die besten Aussichten, dass er mit einem Einspruch wegen Befangenheit und offensichtlicher Rechtsunkenntnis des Vorsitzenden der Objektivierungskommission durchkomme. Und was noch gravierender wäre: Jede Verfahrenspartei, die sich in Zukunft an das Landesverwaltungsgericht wende, könnte bei jedem der acht neuen Richter Befangenheit geltend machen.

Der Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf ein korrekt zustande gekommenes Gericht) wird in der Regel äußerst streng angewandt. Für eine Urteilsaufhebung genüge bereits der Anschein von Befangenheit eines Entscheidungsorgans.

"Durch die vom Gerichtspräsidenten verursachten Mängel im Verfahren, die er noch dazu durch fatale Interviews gegenüber Medien, in denen er die Nominierung seiner Frau zu einer ihm untergebene Richterin als normal hinstellte, ist das gesamte zukünftige Gericht diskreditiert", so Ragger. Auch die Landesamtsdirektion bestätigt, dass dies ein versuchter Rechtsbruch war, weil das Kärntner Dienstrecht eine solche Konstellation - Ehemann als Vorgesetzter der Ehefrau - ausschließt.

Wenn der verantwortliche Personalreferent LH Dr. Peter Kaiser Kärnten eine Blamage ersparen will, sollte er unverzüglich eine Wiederholung der Objektivierung anordnen, um alle Risken, die durch Einsprüche von übergangenen Bewerbern und zukünftigen Verfahrensparteien drohen, auszuschließen. Jetzt wäre gerade noch Zeit, damit Kärnten ab 1.1.2014 ein völlig makelloses Landesverwaltungsgericht präsentieren könne. "Wenn sich Kaiser weigert, werden die Freiheitlichen alle denkbaren Schritte im Landtag ergreifen", so Ragger abschließend.

