Köche mögen es pflegeleicht

Wien (OTS) - Österreichs Marktführer bei Küchenarbeitsplatten hat den Trend zur pflegeleichten, anspruchsvollen Küche auf den Punkt gebracht. Bereits mehr als 50 Prozent der erzeugten Natursteinoberflächen sind im "Leather Look" ausgestaltet.

Noch nie war der Hautkontakt mit einer Steinarbeitsplatte angenehmer. Noch nie präsentierte sich Naturstein so elegant und sanft. Wie Leder wirkt die mattierte Oberfläche, angenehm warm und mild. Daher trägt die führende Natursteinarbeitsplatte bei STRASSER Steine auch den bezeichnenden Namen "Leather Look". Zur fühlbar sanften Haptik kommt als großes Plus, dass Leather-Look-Oberflächen besonders pflegeleicht und hygienisch sind. "Wir wissen aus unserer Zusammenarbeit mit den Top-Küchenerzeugern, dass die Alltagstauglichkeit der Arbeitsplatten für Köche und Köchinnen genauso wichtig ist, wie das Design", sagt STRASSER-Geschäftsführer Johannes Artmayr.

Da die Küche sich zum zentralen Treffpunkt moderner Wohnlandschaften entwickelt hat, streben auch immer mehr Kunden danach, ihre Küchenmöbel mit Natursteinarbeitsplatten von STRASSER Steine aufzuwerten. Ein nachträglicher Tausch der Arbeitsplatten ist unkompliziert und verleiht der bestehenden Einrichtung eine völlig neue Optik und wertvolle Ausstrahlung.

