"Modellbau-Messe 2013", "Ideenwelt" und "AniWorld" in der Messe Wien

Top-Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie

Messe Wien (OTS) - Volles Programm in der Messe Wien von 24. bis 27. Oktober mit drei Veranstaltungen +++ Insgesamt 230 Aussteller, Modellbau-Clubs und Vereine aus dem In- und Ausland auf 25.000 Quadratmeter +++

WIEN (24. Oktober 2013). - Von heute (24. Oktober) bis einschließlich Sonntag, 27. Oktober 2013, stehen in der Messe Wien gleich drei Top-Veranstaltungen am Programm: Der Publikumsliebling "Modellbau-Messe", die zweite Ausgabe der Kreativmesse "Ideenwelt" und die Premiere des Fan-Events und Anime und Manga Convention "AniWorld".

Sehen und Staunen bei der "Modellbau-Messe"

Rund 170 Aussteller*) und Modellbau-Clubs aus dem In- und Ausland sind bei der "Modellbau-Messe" in den Hallen B und C zu Gast. Das heißt hunderte Eisenbahnen, Flugzeuge, Hubschrauber, Boote und Rennwagen auf mehr als 23.000 Quadratmeter. Doch damit nicht genug:

zusätzlich gibt es die 1.500 Quadratmeter große und 8,50 Meter hohe "Action Arena", 4.500 Meter Rennstrecke für Drifter, Speeder, Offroader, Buggyjumper und versierte Trucklenker und eine 11.000 Liter große "Water World" für spektakuläre Schiffs- und U-Boot-Vorführungen. Eine genaue Auflistung aller Programmpunkte liefert der Link www.modell-bau.at/programm.

Familienunterhaltung für Groß und Kleine bei der "IdeenWelt"

Alles rund ums Basteln, Handarbeiten und die besten Ideen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Erwachsenen liefert die zeitgleich stattfindende "IdeenWelt" in der Halle C. Dazu sind rund 60 Aussteller und Vereine zu Gast in der Messe Wien. Die meisten davon sind aus Österreich und Deutschland, aber auch Aussteller aus Russland, Bulgarien und den Niederlanden sind mit dabei. Neben den Basteltrends und jeder Menge Ideen fürs Selbermachen zeigen die "Ideenwelt"-Aussteller live vor Ort wie man strickt, häkelt, näht, klebt und zahlreiche andere Handarbeitstechniken mit Erfolg ausübt. Bei den vielen Live-Vorführungen ist Mitmachen erwünscht, die Bastel-und Handarbeitsexperten stehen den Messebesuchern natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht kann man sich hier noch Bastelideen für das kommende Halloween oder schon für die bevorstehende Advent- und Weihnachtszeit holen. Eine eigene Sonderschau mit dem Titel "KunstHANDWERK" zeigt zwölf Kunsthandwerker und Meister ihres Fachs, die die alten, handwerklichen Techniken wie Töpfern, Drechseln, Schnitzen, Glasblasen, Bildhauen oder auch Schmieden mit zur "Ideenwelt" bringen. Mehr Informationen zum Programm der "Ideenwelt" gibt es online unter www.ideen-welt.at/programm.

Der Fan-Event für Anime, Manga, Cosplay & Co

Eine Premiere in der Messe Wien ist die "AniWorld" in der Halle C. Sie ist die erste Veranstaltung für Fans der japanischen Comic- und Jugendkultur in der Messe Wien und widmet sich den Themenbereichen Anime, Manga und Cosplay. Die "AniWorld" ist ein Mix aus Ausstellung, Marktplatz und Workshops für Cosplay (Anm.: eine Art Kostümspiel), Cosplay-Shows, Herstellung und Ausstellung von Garagekits (Anm.:

Modellfiguren) und Zeichnen von Mangas. Mit dabei ist ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit zahlreichen Wettbewerben, wie AMV (Anm.: Anime Music Videos, die von den Fans selbst erstellt werden), Fanart oder Yonkoma (Anm.: Auch 4-koma genannt, ist ein japanisches Comic-Strip-Format, das in vier Panels eine abgeschlossene, oft witzige Handlung darstellt), Foto-Challenge, Workshops und Vorführungen zu Aikido-Kampfkunst, Kalligraphie, Taiko-Trommeln und Vielem mehr. Die komplette Liste aller Bewerbe und Vorführungen sind stets aktuell unter www.aniworld.at/programm zu finden.

Öffnungszeiten und Ticketpreise

Die "Modellbau-Messe", "Ideenwelt" und "AniWorld" in der Messe Wien sind bis Samstag, 26. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag, 27. Oktober, von 9 bis 17 Uhr. Eintrittskarten sind online ab 8,50 Euro und an der Tageskassa um 11,- Euro erhältlich. Für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr ist der Eintritt frei.

TIPP zur Anreise

Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien empfiehlt aufgrund des zu erwartenden hohen Besucherandrangs dringend eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Wiener Linien. Die Veranstaltungen finden in den Hallen B und C der Messe Wien statt. Messebesucher, die mit der U-Bahn anreisen können von der U-Bahn-Station Krieau (U2) den direkt gegenüberliegenden Eingang D benutzen. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

Reed Exhibitions Messe Wien/Presse & PR:

Leitung: Mag. Paul Hammerl

E-Mail: paul.hammerl @ messe.at



Redaktion: Oliver-John Perry

Tel. +43 (0)1 727 20 2421

E-Mail: oliver-john.perry @ messe.at



Organisation: Natascha Berger, BA

Tel. +43 (0) 1 727 20 2420, Fax 2429

E-Mail: natascha.berger @ messe.at