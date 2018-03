FPÖ-Leyroutz: FPÖ Kärnten klar gegen eine Abschaffung der Proporzregierung

Bewährtes politisches System in Kärnten beibehalten

Klagenfurt (OTS) - "Das Proporzsystem garantiert, dass der Wählerwille auch tatsächlich in der Regierung Niederschlag findet. Dieses System gewährleistet, dass der Bürger mit seiner Stimme entscheiden kann, darf und auch in Zukunft wird, dass seine Anliegen in der Regierung Gehör finden", bekräftigt heute, Donnerstag, FPÖ-Klubobmann Mag. Christian Leyroutz, anlässlich der Enquete des Kärntner Landtages zum Thema "Abschaffung des Proporzsystem-Verfassungsnovelle für das Land Kärnten" im Kärntner Landesarchiv.

Während die Regierungskoalition durch die Abschaffung des Proporzsystems einen Demokratieabbau forcieren will, hält Leyroutz nichts von dem Bestreben das bestehende Konzentrationssystem zu verändern. "Der Proporz gewährleistet eine gerechte Teilhabe am politischen Einfluss", erklärte Leyroutz und macht deutlich, dass das Bundesland Salzburg nach der Abschaffung der Proporzregierung bereits ein erstarrtes System aufzeige. So habe sich die Mitbestimmung in der Salzburger Landesregierung als negativ erwiesen, da die Koalitionsregierung gewisse Bevölkerungskreise ausschließe. Auch der Landtag in seiner Funktionsweise sei eingeschränkt und eine Stärkung der Oppositionsparteien durch mehr finanzielle und infrastrukturelle Maßnahmen erfolglos geblieben.

Leyroutz hält fest: "Das altbewährte politische System in Kärnten zu zerschlagen, bedeutet, dass wir weniger Demokratie haben. Sollte es gegen die Stimmen der Freiheitlichen zu einer Abschaffung des Proporzes kommen stellen wir Freiheitliche einen Forderungskatalog auf".

Dieser beinhaltet, dass die Kontrollrechte des Landtags auszubauen sind. Der Ausbau der Kontrollrechte insbesondere für nicht der Landesregierung angehörende Landtagsklubs und Landtagsabgeordnete, ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft des Landtages. Um wirksame Kontrolle ausüben zu können, sind in der Geschäftsordnung, die Rechte der Landtagsklubs unabhängig von ihrer Größe und die Rechte der einzelnen Abgeordneten zu stärken.

Zu dem gehört:

-Eine eigene Verfassungsabteilung für den Landtag, der derzeit kaum die Kapazitäten hat, eigene Gesetze zu formulieren!

-Alle Ombudsstellen des Landes sollen dem Landtag unterstellt sein

-Eine Ergänzung des Anfragerechtes durch das Recht der Akteneinsicht für alle Landtagsparteien

-Ein Recht eines Viertels der Abgeordneten, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu verlangen

-Ein Recht eines Viertels der Abgeordneten, die Vornahme einer besonderen Gebarungsprüfung durch den Rechnungshof zu verlangen

-Ein Recht eines Drittels der Abgeordneten, die Durchführung einer Volksbefragung zu verlangen

-Dass Staatsverträge oder Vereinbarungen, die der Genehmigung des Landtages bedürfen, bereits als Entwürfe vor der Beschlussfassung der Landesregierung vorab zur Kenntnis gebracht werden

-Das Recht eines jeden Abgeordneten, in die Beschlussprotokolle der Landesregierung Einsicht zu nehmen

-Das Recht eines jeden Abgeordneten auf Akteneinsicht in allen Angelegenheiten, die Verhandlungsgegenstand des Landtages sind und Gegenstand eines Regierungsabschlusses waren

Abschließend weist Leyroutz darauf hin, dass sich vor allem Landeshauptmann Peter Kaiser mit seiner Ex- Landeshauptfrau und Parteikollegin aus Salzburg Gabi Burgstaller unterhalten sollte, die als Architektin der Koalitionsregierung ihr eigenes Projekt - die Abschaffung des Proporzes in Salzburg - ausdrücklich bedauert (Interview Standard vom 26.7.2011) und einräumt, dass die Proporzregierung spannender gewesen wäre, denn es sei ein "naiver Ansatz", so Burgstaller, dass ein Koalitionssystem zur Belebung des Landtages führe.

