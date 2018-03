Gefährliche Würgeschlange ausgesetzt - Verein Pfotenhilfe unterstützt Forderung nach Haltungsverbot

Wien (OTS) - Nicht zum ersten Mal wurde vor wenigen Tagen eine Würgeschlange in einem Wald bei Graz gefunden. Nun fordert Wiens Tierschutz-Stadträtin Ulli Sima ein österreichweites Haltungsverbot von Gift-, Würge- und Riesenschlangen. Diese Forderung unterstützt auch der Verein Pfotenhilfe. "Wir kennen das Problemsehr gut, dass Tiere einfach ausgesetzt werden, wenn Halter das Interesse verloren haben, bisher allerdings nur von Hunden und Katzen. Werden Schlangen ausgesetzt, ist das jedoch nicht nur Tierquälerei sondern auch noch gefährlich," betont Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe.

Abgesehen davon, dass Schlangen und andere Exoten in Gefangenschaft nie ein artgerechtes Leben führen können, ist es besonders dramatisch, wenn sich der Halter nicht mehr um seine Tiere kümmern kann oder will, da nur schwer ein neuer Besitzer gefunden werden kann. Um diese Tiere möglichst tierfreundlich zu halten, ist sehr viel Fachwissen notwendig. Oft passiert es aber, dass die Schlange größer wird als erwartet oder doch zu gefährlich wird und dem Halter die Situation über den Kopf wächst. "Kein Wunder, denn viele Exoten sind etwa auf Reptilienbörsen ohne jeden Sachkundenachweis leicht zu bekommen. Frau Simas Forderung nach einem Haltungsverbot solcher Tiere können wir also nur unterstützen", so Weinand abschließend.

