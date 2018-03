Sydney steht zum 40. Geburtstag seines ikonischen Opernhauses auf der Weltbühne

(PRN) - -- 40. Geburtstag des Sydney Opera House - Bildmaterial jetzt verfügbar

Sydney (ots/PRNewswire) - Australiens berühmtestes Gebäude, das Sydney Opera House, feiert heute seinen 40. Geburtstag mit einer offiziellen, spektakulären Geburtstagsfeier im bezaubernden Sydney Harbour.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131021/HK00021

)

Die öffentliche Veranstaltung war kostenlos zugängig. 40 Rettungsschwimmer von Surf Life Saving NSW kamen mit einer Flotte an, die Royal Australian Navy Band spielte und es traten eingeborene Tänzer auf. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde vom Starkoch Matt Moran auch ein überdimensionaler Cupcake überreicht und die australische Musiklegende Jimmy Barnes inspirierte die Teilnehmer an der Geburtstagsfeier zum Mitsingen.

Sandra Chipchase, CEO von Destination NSW, sagte: "Das Sydney Opera House ist eines der bekanntesten und bewundertsten Gebäude der Welt. Sein 40. Geburtstag bietet eine willkommene Gelegenheit, die Geschichte dieses ikonischen Wahrzeichens und seinen Beitrag zum kulturellen Umfeld Australiens zu feiern.

Das im Weltkulturerbeverzeichnis geführte Sydney Opera House, zählt zu den meistbesuchten Kulturstätten der Welt und zieht jährlich bei über 1.800 Veranstaltungen mehr als 8,2 Millionen Besucher an."

Das Bildmaterial für Medien schließt Folgendes ein:

-- Ankunft der Flotte und Begrüßung mit 40 Rettungsschwimmern von Surf Life Saving NSW, der Royal Australian Navy Band, dem Australian Girls Choir sowie eingeborene Tänzer. -- Die Geburtstagsüberraschung mit dem überdimensionalen Cupcake. -- Die Teilnehmer an der Geburtstagsfeier werden von der australischen Musiklegende Jimmy Barnes zum Mitsingen animiert.

Das Bildmaterial für Medien steht unter

http://mediagame-1.wistia.com/projects/36gf6hq6vv

zum Herunterladen

bereit.

Über Destination NSW:

Destination NSW ist die für den Tourismussektor und Großveranstaltungen in New South Wales (NSW) zuständige Behörde.

Der jährliche Veranstaltungskalender von New South Wales reicht von Lebensmittel- und Weinfestivals bis hin zu Surfwettbewerben, von Sportveranstaltungen der Weltklasse bis hin zu Kunst- und Kulturfeiern, welche die so unterschiedlichen Facetten des modernen australischen Lebens vor Augen führen. Hinsichtlich der Fähigkeit, exklusive Events zu veranstalten, die das Augenmerk der ganzen Welt auf die Stadt ziehen, ist Sydney in Australien einmalig. Bei der Entwicklung und der Umsetzung von Weltklasseveranstaltungen, die Sydney in die Schlagzeilen der Weltpresse bringen, ist Destination NSW führend. Diese Events ziehen jährlich über 6 Million Besucher nach Sydney, die rund $ 6,4 Milliarden ausgeben.

Den vollständigen Veranstaltungskalender von Sydney finden Sie auf sydney.com.

Fall Sie weitere Informationen benötigen, bitten wir um Kontaktaufnahme mit: Hannah Le Coic, Senior Publicist, Destination NSW, hannah.lecoic @ dnsw.com.au / + 61 (0) 449 559 429

Web site: http://mediagame-1.wistia.com/projects/36gf6hq6vv/ http://www.sydney.com/