Energiewaffensysteme werden vom Prinzip zur Realität

London (ots/PRNewswire) - In den vergangenen Jahren haben sich in der Branche für Energiewaffensysteme bedeutende und spannende Entwicklungen ergeben. Eine Reihe von betriebsfähigen Systemen wie die 50 kW-Laserwaffe von Rheinmetall und die CHAMP von Boeing wurden mit grossem Erfolg getestet. Damit wurde ein wichtiger Schritt in Richtung betriebsfähiger Energiewaffensysteme gemacht.

Oberst Fabian Ochsner von Rheinmetall und Mike Rinn, DES-Programm-Manager bei Boeing, werden im Rahmen der Veranstaltung "Directed Energy Systems" Analysen der jüngsten Tests aus erster Hand präsentieren.

Anlässlich des elften Jubiläums der Directed Energy Systems 2014 [ht tp://www.directedenergysystemsevent.com/?utm_source=external&utm_medi um=PressRelease&utm_campaign=11161.008%2BDirected%2BEnergy%2BSystems% 2BPRNewswire%2BPress%2BRelease&utm_term=11161.008_PRNewswire_Homepage &utm_content=Text&MAC=11161.008_PRNewswire1 ] (28. bis 30. Januar 2014 in London) werden auch andere hochrangige Führungskräfte und leitende Forscher aus der Branche teilnehmen:

Dr. Robert Stark, Leiter für Hochfrequenz-Hochspannungstechnologie bei Diehl BGT Defence

Dr. J. Douglas Beason, ehemaliger wissenschaftlicher Leiter bei Air Force Space Command und DE-Experte

Dr. Sjef Orbons, leitender Forscher am niederländischen Verteidigungsministerium

Dr. Michael von Salisch, erfahrener Wissenschaftler für spezielle Laser-Anwendungen am Deutsch-französischen Forschungsinstitut Saint-Louis (ISL)

Dr. Prasad R Akkapeddi, Wissenschaftlicher und technischer Berater, Abteilung Threats and Solutions im US-Verteidigungsministerium

Die Veranstaltung findet in einer Zeit statt, in der Verteidigungsbranche gesteigertes Interesse entgegengebracht wird. Im August 2013 gab DARPA, das Team hinter dem Laser mit dem kürzesten Puls, bekannt, dass 6,9 Millionen USD in die Erforschung potenzieller Anwendungen mit Attosekunden-Lichtblitzen investiert werden sollen. DARPA ist der Überzeugung, dass diese Arbeit zu zukünftigen Anwendungen in der Verteidigung wie beispielsweise in der Navigation und Kommunikation führen kann. Mit Entwicklungen wie diesen Energiewaffensysteme in der Verteidigung dann stufenweise vom Prinzip zur Realität. Eine Kopie dieses Artikels steht auf der Directed Energy System-Website zum Download bereit:

