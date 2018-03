Neues Volksblatt: "Modell OÖ" von Markus Ebert

Ausgabe vom 24. Oktober 2013

Linz (OTS) - LH Josef Pühringer will kein "Oberlehrer" sein, aber eine Lehre aus der erfolgreichen schwarz-grünen Landeskoalition in Oberösterreich sei schon: "Man soll dem Koalitionspartner keine Niederlagen zufügen". Selbst bei gänzlich verschiedenen Positionen sei es gelungen "einen Weg zu beschreiten, der keine nachhaltigen Beschädigungen verursacht", bilanziert der Pionier von Schwarz-Grün die vergangenen zehn Jahre. Dass man heute in Tirol oder Salzburg auf Erfahrungen aus Oberösterreich, was diese Konstellation betrifft, bauen kann, dürfen sich OÖVP und Grüne als ihre Leistung anrechnen. Dass nichts von dem verraten wird, was hinter den Kulissen an Konflikten ausgeräumt werden musste, belegt, dass man in Oberösterreich tatsächlich auf einen anderen Politikstil gesetzt hat - nämlich den des "vertrauensvollen Verhältnisses", wie es Pühringer beschreibt. Der 2003 von OÖVP und Grünen gezeigte "Mut für das Neue" - so LR Rudi Anschober - sollte auch heute Mut machen, nach dem "Modell Oberösterreich" neue Wege in der Politik zu beschreiten. Dabei geht es nicht in erster Linie um die farblichen Aspekte als vielmehr um die Umgangsweise, um die "Kultur des Miteinanders", wie von beiden Seiten betont wird. Oberösterreich ist mit Schwarz-Grün gut gefahren, auch in schwierigen Situationen, und man beweist, dass es auch in einer Koalition einen großen gemeinsamen Nenner geben kann.

