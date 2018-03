Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 24. Oktober 2013; Leitartikel von Floo Weißmann: "Peinlich für Obama"

Innsbruck (OTS) -

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS0229 vom 25.10

Utl: Die Anlaufschwierigkeiten der

Gesundheitsreform bringen dem US-Präsidenten einen Rückschlag im Kampf um die öffentliche Meinung. Dabei hatte er sein Vermächtnis gerade erst erfolgreich gegen die Republikaner verteidigt.

Die Probleme bei der Umsetzung der Gesundheitsreform sind für die US-Regierung ein peinliches Ärgernis, das Präsident Barack Obama auch politisches Kapital kostet. Das ändert aber vorerst nichts an der Reform selbst; möglicherweise kommt es zu Verzögerungen.

Ein Kernstück der Reform, die als Obamas Vermächtnis gilt, ist eine Versicherungspflicht. Ab dem 1. Oktober sollten sich Amerikaner online informieren, versichern und für staatliche Beihilfen registrieren können. Doch die dafür geschaffene Webseite ist dem Ansturm bisher nicht gewachsen. Offenbar gibt es massive Probleme mit der Programmierung und den Servern.

Natürlich handelt es sich vordergründig um ein technisches Problem, mutmaßlich als Folge von Fehlern oder Fahrlässigkeit der Verantwortlichen. Weder der Präsident noch die Gesundheitsreform können direkt etwas dafür. Und natürlich ist davon auszugehen, dass die Regierung die Webseite mittelfristig in den Griff bekommt und die Amerikaner dann rechtzeitig vor der Wahl im nächsten Jahr Zugang zu "Obamacare" erhalten.

Trotzdem reichen die Probleme für Obama weit über eine vorübergehende Peinlichkeit hinaus. Denn der Kampf um die historische Reform war stets auch einer um die öffentliche Meinung. Mit seinem Wahlsieg 2008 erhielt Obama ein Mandat für die Obamacare. Er arbeitete sogar konservative Ideen mit ein, um einen überparteilichen Konsens zu stiften - vergeblich: Konservative Organisationen packten die Schmutzkübel aus. Die Washington Post hat diese Woche wieder einmal zusammengestellt, welche Märchen noch immer über Obamacare erzählt werden und wie die Reform als Sündenbock missbraucht wird -etwa von Firmen, die Entlassungen rechtfertigen.

Obama und die Demokraten haben stets darauf vertraut, dass die Amerikaner die Reform nicht mehr hergeben wollen, wenn diese erst einmal ihren Segen verbreitet. Ausgerechnet zum Start der Versicherungspflicht und der staatlichen Beihilfen sorgt jetzt das Webseiten-Desaster für einen Rückschlag im Kampf um die öffentliche Meinung und verschafft den Republikanern ganz unverhofft eine neue Angriffsfläche.

Die US-Konservativen haben eben erst eine schwere Niederlage im Haushaltsstreit eingesteckt. Vergeblich hatten sie versucht, mit der Drohung des Staatsbankrotts zumindest eine Verschiebung von Obamacare zu erzwingen. Was sie nicht geschafft haben, könnte jetzt ungewollt den Verantwortlichen für die Webseite gelungen sein. Das bedeutet auch, dass viele Amerikaner die Gesundheitsreform weiterhin eher mit Krise assoziieren als mit Chance.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610