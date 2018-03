Huawei stellt Komplettlösung für mobiles BYOD-Büro auf Gulf Information Technology Exhibition 2013 vor

(PRN) - - Umfassendes Paket, um Kunden auf dem Weg zur mobilen Bürotechnik voranzubringen

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Huawei, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationslösungen (IKT), hat heute die Einführung seiner Komplettlösung für das mobile BYOD-Büro (Bring Your Own Device) auf der Gulf Information Technology Exhibition (GITEX) 2013 in Dubai angekündigt. Die BYOD-Lösung von Huawei bietet komplette Funktionalität und Produkte für Unternehmensnetzwerke, Sicherheit und Endgeräte sowie Managementplattformen, mit denen Unternehmen mobile Büros schnell und umfassend einrichten können. Die Lösung, die für verschiedene Anwendungsszenarien wie Konzernzentralen, Tochterunternehmen, mobile Büros, öffentliche Bereiche und Wohnungen von Beschäftigten ausgelegt ist, bietet außerdem auch mehr Flexibilität und Einheitlichkeit in der Entwicklung zur Informatisierung unter Unternehmenskunden.

Das Aufkommen von BYOD hat den traditionellen Arbeitsplatz in den letzten Jahren revolutioniert. Wie in einem von IDC im Juni dieses Jahres veröffentlichten Grundlagenpapier unter dem Titel "Driving Business Value with BYOD" betont wird, geht es bei BYOD und Unternehmensmobilität um wesentlich mehr als nur darum, die bestehenden IT-Systeme von Unternehmen zu unterhalten. In der Tat kann eine ganzheitliche Strategie hinsichtlich BYOD und Unternehmensmobilität die Leistungsfähigkeit innerhalb des Unternehmens erheblich steigern und dadurch zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern.

Angesichts des riesigen Anwendungspotenzials von BYOD arbeitet Huawei seit 2009 an der Erforschung und Entwicklung eigener BYOD-Lösungen. Aufbauend auf Huaweis fortgesetzter Innovation und Erfahrung in der IKT-Infrastruktur, neben rascher und umfassender Implementierung, weist die auf der GITEX 2013 vorgestellte BYOD-Komplettlösung von Huawei folgende drei Eigenschaften hinsichtlich Sicherheit, Drahtlos-Netzwerk und mobile Anwendungen auf:

1. Die integrierte mobile Büroplattform ermöglicht Rundum-Sicherheit und vollständiges Lebenszyklus-Management, von Unternehmensdaten zu Anwendungen, Netzwerk und Endgeräten.

2. 100%ige Netzwerkabdeckung ohne blinde Zone sowie 20 % größerer Abdeckungsbereich und verbesserter Durchsatz.

3. Flexible, gesicherte Plattform, um Anwendungen zu starten, betriebliche Synergie zwischen verschiedenen mobilen Büroumgebungen und Endgeräten zu gewährleisten und die Qualität der Arbeit zu erhalten.

