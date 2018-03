eMeter, A Siemens Business erweitert Angebot über die Cloud

(PRN) - - Die Smart-Grid-Anwendungsplattform EnergyIP® verleiht zukunftsorientierten Versorgern Flexibilität und verkürzte Amortisierungszeiten

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - eMeter, A Siemens Business hat heute ein neues cloudbasiertes Angebot für seine Flaggschiff-Smart-Grid-Anwendungsplattform EnergyIP® bekanntgegeben. Die Software von eMeter ist nicht nur für kleinere und mittelgroße Versorger die ideale Lösung, sondern auch für tausende von Versorgern weltweit, die bestehende automatische Ablesesysteme (AMR-Systeme) und monatliche Ablesungen integrieren müssen, während sie sich zugleich modernen Anwendungen zuwenden, um die Kundeneinbindung zu stärken.

Das neue Angebot ist über Siemens oder über strategische Partner als ein Managed Service direkt über die Cloud abrufbar; die Preisgestaltung erfolgt entweder auf Abonnementsbasis oder pro Messgerät/Monat, so dass die Endanwender von einer erhöhten Kapitaleffizienz profitieren, gepaart mit der Anwendungsflexibilität, die sie bereits jetzt von der eMeter-Plattform gewohnt sind.

"Unser neues Angebot macht es für alle einfacher, sich die Vorteile der Anwendungsbereitschaft zu eigen zu machen", sagte Larsh Johnson, CTO, eMeter. "Durch Ausnutzung des wendigen und zugleich skalierbaren EnergyIP® -Angebots und der Kompetenz eines Stromnetzriesen wie Siemens können wir Kunden jeder Größe und Art ein äußerst günstiges Angebot machen, damit sie das Beste vom Besten bekommen."

Das neue Angebot ist besonders für kleine und mittelgroße Versorger nützlich, da sie die Software und die Hardware für die Datenspeicherung nicht kaufen oder verwalten müssen und keine IT-Fachleute zum Pflegen der Anwendung einzustellen brauchen, wodurch sie einen risikoarmen, aber extrem lohnenden Einstiegsmechanismus erhalten. Die skalierbare Lösung sorgt für Verwaltbarkeit ohne Einschnitte, indem sie die Vorteile des in der Branche hoch angesehenen und kenntnisreichen Unternehmenssoftware- und Smart-Grid-Experten eMeter und der Muttergesellschaft Siemens mit ihrer langjährigen Erfahrung im Stromnetzbereich nutzt.

Mit dem Cloud-Angebot von eMeter erhalten Versorger die inhärente Flexibilität, bestimmte Geschäftsfaktoren zu Anwendungen auf der Plattform zuzuordnen, die die jeweiligen Nutzungsfälle handhaben. eMeter verfügt über eine Reihe von Anwendungen, die auf der EnergyIP®-Plattform laufen und mit denen Abteilungen oder Geschäftssparten zunächst Innovationen testen können, bevor sie sie auf das gesamte Unternehmen ausdehnen; sie eignen sich ideal zum parallelen Gebrauch mit jeder beliebigen Form von Messgerät-Datenmanagement (MDM) und erweiterter Messinfrastruktur (AMI) oder Kundeneinbindungslösung. Für eine End-to-End-Lösung kann auch die gesamte eMeter-Anwendungsplattform auf der Cloud gehostet werden. Genauso leicht kann eine einzelne Anwendung in der Cloud genutzt werden, indem sie mit einbetteten Systemen von Dritten oder bereits bestehenden Vor-Ort-Systemen kommuniziert.

Durch die gezielte Ausnutzung existierender Netzinfrastrukturpartner und neuer Partnerschaften auf diesem Gebiet, etwa derjenigen zwischen eMeter und Verizon, zielt die Cloud-Lösung darauf ab, Versorgern dabei zu helfen, ihren Betrieb zu bewerten und auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen eines effizienten Netzbetriebs vorzubereiten. Das eMeter-Smart-Grid-Partnernetzwerk bietet Versorgern die besten, auf Industrienormen basierenden Smart-Grid-Lösungen, verbessert den Integrationsprozess und senkt Kosten.

Die eMeter EnergyIP®-Plattform liefert Echtzeitinformationen und Automatisierung bei der Integration von Unternehmenssystemen, fördert das Smart-Grid-Management und durchsucht Kundendaten nach wichtigen Kundentrends rund um Abrechnung und Energieverbrauch. Dieses Jahr wurde die Plattform von der Industrieanalysegesellschaft Gartner in ihrem Bericht "Magic Quadrant for Meter Data Management (MDM) Products" im zweiten Jahr in Folge als "visionär" bezeichnet.

Informationen zu eMeter, A Siemens Business

eMeter, A Siemens Business liefert essenzielle Software, die es Strom-, Gas- und Wasserversorgern ermöglicht, die Vorteile des Smart Grid voll auszuschöpfen. Führende Versorger weltweit verlassen sich auf die Smart-Grid-Management-Software von eMeter, um Betriebskosten zu senken, den Kundendienst zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern. eMeter kann auf die größte Zahl an Großeinrichtungen in der Industrie und an strategischen Partnerschaften verweisen, darunter Accenture, IBM, Oracle und SAP, und hat sich den Ruf höchster Fachkompetenz erarbeitet, die den Kundenerfolg garantiert. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.emeter.com.

Siemens Smart Grid hat eMeter nach einer mehrjährigen, sehr erfolgreichen Zusammenarbeit in einer strategischen Partnerschaft im Januar 2012 übernommen. eMeter, A Siemens Business ist einer der strategischen Smart-Grid-Ecksteine von Siemens und dient als das Software-Kraftwerk, das vollständig für die Siemens-Grid-Anwendungsplattform verantwortlich ist.

Web site: http://www.emeter.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Arianna Ames, aames @ webershandwick.com, +1-415-262-5923,

oder Charlie Meredith-Hardy, cmeredith-hardy @ webershandwick.com,

+44-20-7067-0647