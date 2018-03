OÖNachrichten-Leitartikel: "Stronach hat genug von seinem Spielzeug", von Christoph Kotanko

Ausgabe vom 24. Oktober 2013

Linz (OTS) - Die beste Persönlichkeitsbeschreibung Frank Stronachs kam kürzlich vom jungen Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner:

"Stronach reagiert wie mein sechsjähriger Sohn. Wenn er trotzig ist, wirft er sein Spielzeug in die Ecke."

Jetzt hat "Frank" genug. Er wird in absehbarer Zeit die Politik verlassen und andere Hobbys pflegen. Der Austrokanadier ist als Pferdezüchter und Gastronom erfolgreich.

Begonnen hatte diese bizarre Episode der Innenpolitik am 27. September 2012, als Stronach in der Orangerie von Schloss Schönbrunn pompös seine Partei präsentierte. Small war für ihn nicht beautiful:

"Dieser Tag wird in die Geschichte Österreichs und in die Geschichte der Welt eingehen", tönte er.

Mit Ergebnissen um die 10 Prozent war er bei den Frühjahrswahlen in Niederösterreich und Kärnten erfolgreich. Bundesweit gaben ihm die Umfragen zeitweise mehr als 10 Prozent. Solche Werte für einen Newcomer sagen mehr über das politische System aus als über den Kandidaten. Es gibt in diesem Land einen riesigen Politikverdruss, der eine Anlaufstelle sucht. Das können die Blauen sein oder die Grünen. Die politisch Heimatlosen hätten in großer Zahl auch Stronach gewählt - wenn er sich nicht selbst demontiert hätte. Wirtschaftspolitisch klang manches vernünftig, z. B. das Nein zur gewohnheitsmäßigen Verschuldung oder neue Arbeitsplätze durch Innovationen. Anderes war übertrieben bis zum Unsinn, etwa die Warnung vor dem Gewerkschaftsstaat (den Unterschied zwischen Pflichtmitgliedschaft und freiwilligem Beitritt versteht Stronach bis heute nicht). Ein erheblicher Teil seiner Vorstellungen war schlicht verrückt, vom eigenen Euro für jedes Land bis zur Todesstrafe für Berufsmörder. - Die Todesstrafe gehört zur Mentalität der USA, in deren Kulturkreis Stronach groß geworden ist. Dort ist die Mehrheit für die Giftspritze, in Österreich nicht.

Herrschsucht ("Wer das Gold hat, macht die Regeln"), Ungeduld und politisches Unwissen sind die Hauptgründe für Stronachs Scheitern. Dazu kommen Sünden seiner Vergangenheit - er war jahrelang ein Profiteur des Systems, das zu bekämpfen er vorgab.

Überdies hatte er eine schlechte Hand bei der Auswahl des Gefolges; die meisten lockte das Geld, nicht sein kurioser Wertekatalog. Stronach ist bald Geschichte. Bleiben werden manche Probleme, die er angesprochen hat, und die Frustgefühle vieler Wähler.

