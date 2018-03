WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Branchenbeste gesucht - gefunden - von Andre Exner

Eine über Jahre stabile Leistung ist wichtiger als die schiere Größe

Wien (OTS) - Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Nun, wenn man den Rankings der diversen Wirtschaftsmedien im In- und Ausland glauben darf, ist Qualität immer eine Frage der schieren Größe: Frei nach der Devise "Big is beautiful" werden Unternehmen einfach nach Größe gereiht - dass dabei meistens Jahr für Jahr dieselben Player die Spitzenplätze belegen, scheint niemanden zu stören.

Doch es geht auch anders. Das WirtschaftsBlatt steht seit nunmehr 18 Jahren für fundierte Wirtschaftsberichterstattung und tiefgründige Analysen. Daher haben wir uns bei unserer neuen Serie Branchenradar etwas anderes einfallen lassen, als die Vertreter der jeweiligen Branchen nach Größe, Mitarbeiterzahl oder Umsatz zu reihen - denn, um bei der ersten von uns untersuchten Branche, der Baubranche, zu bleiben: Dass Strabag größer ist als Rhomberg und Porr mehr Mitarbeiter beschäftigt als Sedlak, wissen unsere Leser bereits; und dass Wienerberger oder Wietersdorfer (ständige Gäste in Bau-Rankings von anderen Medien) gar keine Bauunternehmen, sondern Baustoffproduzenten sind, ist an ihnen ebenfalls nicht vorübergegangen.

Wir haben uns vorgenommen, nicht die Größten, sondern die Besten einer Branche zu finden. Basierend auf den bekanntlich zuverlässigen Daten unseres Kooperationspartners, des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV), werden wir ab sofort zweiwöchentlich alle Unternehmen der jeweiligen Branche ab einem jährlichen Mindestumsatz von fünf Millionen Euro anhand der Kennzahlen Erfahrung, Umsatz pro Mitarbeiter, Liquidität und Stabilität vergleichen. Den Anfang macht die Baubranche, als Nächstes ist die Tourismusbranche dran. Unser Ziel mit dem Branchenradar ist dabei mehr, als nur zu informieren; wir wollen auch die "Hidden Champions" vor den Vorhang bitten. In Zeiten, wo Vertrauen das höchste Gut ist, zählt Handschlagqualität mehr als der Bekanntheitsgrad des Logos und eine über Jahre stabile Leistung ist wichtiger als die schiere Größe.

Übrigens: Österreichs größtes Unternehmen, gemessen am Umsatz, ist die OMV; Rewe und Spar sind die Platzhirsche im Einzelhandel und die meisten Mitarbeiter konzernweit beschäftigt die Strabag - aber das alles wussten WirtschaftsBlatt-Leser bereits.

