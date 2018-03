Xait veröffentlicht neue Version der gemeinsamen Dokumentbearbeitungslösung XaitPorter

Stavanger, Norwegen (ots/PRNewswire) - Xait [http://www.xait.com/?utm_source=Link1&utm_medium=Text_link&utm_campaign=XaitPorterPR], ein innovatives norwegisches Softwareunternehmen, kündigte heute die neue Version von XaitPorter an, einer weltweit führenden Lösung zur gemeinsamen Dokumentbearbeitung. Die neue Version von XaitPorter ist die bisher benutzerfreundlichste und bietet neben neuer Funktionsvielfalt auch ein verbessertes Benutzererlebnis.

Seit der Markteinführung im Jahr 2003 hat XaitPorter Tausenden Menschen die Möglichkeit geboten, unabhängig ihres jeweiligen Aufenthaltsorts in der Welt gemeinsam und in Echtzeit an ein und demselben Dokument zu arbeiten. Bei der Entwicklung der neuen Version hatte Xait offenkundig genau diese Endanwender im Hinterkopf. Mit der neuen Benutzeroberfläche, die intuitiver und übersichtlicher als jemals zuvor ist, ist XaitPorter im 21. Jahrhundert angekommen. Ob Mitwirkende oder Führungskräfte - das Dashboard bietet Anwendern aller Art eine Reihe nützlicher Informationen zu ihren Projekten. Zahlreiche neue Layout- und Template-Funktionen sind hinzugekommen und mehrere Browser werden unterstützt.

"Die neue Version von XaitPorter macht es Unternehmen leichter als jemals zuvor, zusammenzuarbeiten und Dokumente aller Art zu erstellen. Und in der heutigen globalen Wirtschaft ist die Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung," so CEO und Gründer Arnt Andreassen. "Wir hoffen, dass mit dieser neuen und benutzerfreundlichen Version noch mehr Unternehmen von den Wettbewerbsvorteilen profitieren können, die XaitPorter zu bieten hat."

Xait verfügt über 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen cloudbasierte Lösungen , Entwicklung und Innovation und stattet einige der grössten Unternehmen der Welt mit führender Technologie aus. Xait ist in der Lage, Kunden bei der gemeinsamen Erstellung von Dokumenten kompetent zur Seite zu stehen, und gestaltet den gesamten Prozess effizienter. Ob Angebote [http://www.xait.com/bids-and-proposals/?utm_source=Link3&utm_medium=Text_link&utm_campaign=XaitPorterPR] oder Abläufe - Unternehmen aus aller Weltverlassen sich bei der Erstellung geschäftskritischer Dokumente auf XaitPorter. Im Jahr 2012 verzeichnete Xait Umsatzsteigerungen von nahezu 15 %. Mit der Veröffentlichung von XaitPorter 5 hofft das Unternehmen, im Jahr 2013 ähnliche Ergebnisse zu erzielen.

Was ist XaitPorter?

XaitPorter ist eine cloudbasierte Software zur Erstellung von Dokumenten, mit deren Hilfe Unternehmen Kosten senken, Umsätze steigern und Zeit einsparen können. Da mehrere Mitwirkende zeitgleich an ein und demselben Dokument arbeiten können, leisten ganze Teams effizientere und produktivere Arbeit. Zum Funktionsumfang zählen neben dem integrierten Workflow auch die problemlose Wiederverwendung von Inhalten und die automatische Formatierung, Gestaltung und Nummerierung. XaitPorter bietet der Leitungsebene vollständige Kontrolle über den Erstellungsprozess eines Dokuments - und Mitwirkende können sich auf den wichtigsten Bestandteil des Dokuments konzentrieren: den Inhalt. Mit XaitPorter können Unternehmen beim Verfassen ihrer geschäftskritischen Dokumente ihre Kräfte bündeln, zusammenarbeiten und gemeinsam kreieren. Aufgrund der Entwicklung von XaitPorter wurde Xait kürzlich zu einem "Gartner Cool Vendor 2013 [h ttp://www.xait.com/about/news/xait-named-gartner-cool-vendor-2013/?ut m_source=Link4&utm_medium=Text_link&utm_campaign=XaitPorterPR ] " der Kategorie Content Management ernannt.

Kontakt: Kris Saether, Vertriebsleiter +47-51-95-02-21 kris.saether@xait.com

