CNOOC Limited - Aufschließungsfortschritt in Bohai

Hongkong (ots/PRNewswire) - CNOOC Limited gab bekannt, dass das Unternehmen vor kurzem einen mittelgrossen Aufschliessungserfolg Luda 5-2 Nord erzielen konnte und die mittelgrosse Öl- und Gasstruktur Kenli 9-5/9-6 erfolgreich ausgewertet hat.

Luda 5-2 Nord befindet sich in der Bucht Liaodong von Bohai und hat eine durchschnittliche Wassertiefe von 31 Metern. Die Untersuchungsbohrlöcher Luda 5-2N-2 und LD 5-2N-4 wurden beide in einer Tiefe von etwa 1.140 Metern gebohrt und fertiggestellt, wo sie auf Ölausbeutungszonen mit einer Gesamtdicke von etwa 120 Metern bzw. 85 Metern stiessen. Die Ölproduktion des Bohrlochs Luda 5-2N-2 wurde auf rund 1.040 Barrel pro Tag getestet. Der neue Fund von Luda 5-2 Nord zeigt die Erfahrung des Unternehmens bei der erfolgreichen thermalen Gewinnung von Schweröl und schafft eine neue Vorgehensweise bei der Kommerzialisierung von Schwerölvorkommen.

Kenli 9-5/9-6 befindet sich in der Laixi-Struktur im südlichen Teil von Bohai, mit einer durchschnittlichen Wassertiefe von etwa 9 Metern. Das Unternehmen bohrte die Bohrlöcher Kenli 9-5-2D und Kenli 9-6-2 und stellte sie jeweils in einer Tiefe von 2.200 Metern bzw. 1.250 Metern fertig. Diese zwei Bohrlöcher trafen auf Ölausbeutungszonen mit einer Gesamtdicke von etwa 70 Metern bzw. 120 Metern. Während der Testperiode betrug die Ölproduktion des Bohrlochs Kenli 9-6-2 etwa 200 Barrel pro Tag. Die erfolgreiche Bewertung von Kenli 9-5/9-6 hat den Umfang der Vorkommen in der Region weiter erhöht.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zu erwarteten künftigen Ereignissen, Geschäftsaussichten oder Finanzergebnissen. Die Begriffe "erwarten", "rechnen mit", "fortfahren", "schätzen", "Zielsetzung", "fortdauernd", "können", "werden", "prognostizieren", "sollen", "glauben", "planen", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke dienen zur Kenntlichmachung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Unternehmens unter Berücksichtigung seiner Erfahrung und Beobachtung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen den Erwartungen und Beobachtungen des Unternehmens entsprechen, hängt jedoch von einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung und die finanzielle Lage stark von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, einschliesslich solcher im Zusammenhang mit Schwankungen der Rohöl- und Gaspreise, Erkundungs-oder Erschliessungsaktivitäten, dem Kapitalaufwand, der Geschäftsstrategie, ob die vom Unternehmen getätigten Geschäfte pünktlich und zeitplangemäss oder überhaupt abgeschlossen werden können, dem starken Wettbewerb im Öl- und Erdgassektor, den Auslandsaktivitäten, Umweltverpflichtungen und Compliance-Anforderungen sowie wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in der Volksrepublik China. Eine Beschreibung dieser und anderer Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den Dokumenten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht hat, darunter auch im Jahresbericht 2012 auf Formular 20-F, eingereicht am 24. April 2012.

Daher unterliegen alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung diesen Warnhinweisen. Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen erzielt werden und dass sie sich wie erwartet auf das Unternehmen, sein Geschäft oder seinen Betrieb auswirken.

