VOR schreibt Regionalbusverkehr im Wiener Südraum neu aus

Im Fokus: Optimierung des Angebotes, Qualitätssicherung und Effizienz

Wien (OTS) - Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) schreibt derzeit im Regionalbusverkehr jährlich rund 4,8 Mio. Kilometer für rund 20.000 Fahrgäste täglich im Wiener Südraum aus. Im Rahmen der Ausschreibung optimiert VOR die Regionalbusfahrpläne, stimmt Anschlüsse aufeinander ab und vereinheitlicht die Takte. Zu den Bestandteilen der Ausschreibung gehören Fahrgastinformationssysteme sowie Qualitätskriterien. Geplanter Umsetzungszeitpunkt ist der Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2013.

Die aktuelle Ausschreibung umfasst Regionalbuslinien ausgehend von Liesing, Siebenhirten, Mödling sowie die Stadtverkehre Perchtoldsdorf und Mödling. Dass die Planungsexperten bei VOR dabei nicht nur die Buslinien im Fokus haben, sondern auch Anschlussmöglichkeiten an Bahn, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, aber auch an den Individualverkehr samt P&R- und B&R-Anlagen, liegt im Selbstverständnis des Verkehrsverbundes als Mobilitätsagentur. "Die Ausschreibung im Wiener Südraum beinhaltet als Gesamtpaket insgesamt 32 Buslinien mit rund 4,8 Mio. Buskilometer pro Jahr, die über 20.000 Fahrgäste täglich befördern", umfasst VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll die Dimension des Verfahrens. Um ein umfassendes Angebot an öffentlichen Verkehrsdienstleistungen sicherzustellen, bestellt und beauftragt VOR im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen die entsprechenden Busverbindungen. VOR ist damit Auftraggeber für die meisten Verkehrsunternehmen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. "Wir schreiben dabei nicht einzelne Linien aus, sondern ganze Netze. Das entspricht unserer Sichtweise auf den öffentlichen Verkehr als abgestimmtes Gesamtsystem im öffentlichen Verkehr", beschreibt VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn das Konzept.

Regionalbusanbindung an das nächst höherrangige öffentliche Verkehrsmittel

Die Ausschreibung im Wiener Südraum optimiert das Gesamtsystem, etwa durch Taktvereinheitlichungen und bessere Anbindungen für die Fahrgäste. Besonderes Augenmerk wird dabei auf zwei Umsetzungsprinzipien gelegt: bewährtes beibehalten und notwendige Änderungen vornehmen. Insbesondere die Buslinien 260 und 265 erhalten einen neuen Linienverlauf. Sie werden künftig nicht mehr nach Hietzing (260) bzw. zum Wiener Hauptbahnhof (265) geführt, sondern auf raschem Wege an die U-Bahn-Station Siebenhirten angebunden. "Nach Fahrgastbefragungen, Verkehrszählungen und intensiven Gesprächen mit Gemeinden und Verkehrsexperten gilt als Planungsprinzip in allen Ausschreibungen, dass wir Regionalbusse künftig nicht mehr quer durch die Bundeshauptstadt führen, sondern rasch an das hochrangige öffentliche Verkehrsmittel anbinden", erläutert Bohrn.

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

Linien 253 und 354: Verlängerung nach Tullnerbach (Norbertinum und Westbahnstrecke)

Taktverdichtungen und Schließen von Taktlücken auf vielen Linien, u.a. auf 253, 255, 256, 259, 263

Linien 266 und 271 (Wiener Stadtrandtangente): Verkehr an Sonn- und Feiertagen

Linien 260 und 265: Rasche Anbindung an die U6-Station Siebenhirten

Taktvereinheitlichungen: 15-, 30, 60-, und 120 Minuten Takt

Optimierung des Angebotes, Qualitätssicherung und Effizienz

VOR ist nicht nur Auftraggeber der Busleistungen in der Region, sondern auch für die Qualitätskontrolle verantwortlich. Dazu gehören Fahrgastinformation - etwa durch Informationsmonitore in Bussen und an Haltestellen sowie die Gestaltung der Fahrplanaushänge -, Busalter und Abgasnorm als Bestandteil der Ausschreibung. Damit wollen wir, dass nicht nur die Quantität - also wie viele Busse mit welcher Kapazität, wo und wie oft fahren - sichergestellt ist, sondern auch die Qualität der Leistungen im öffentlichen Verkehr", beschreibt Schroll ein wesentliches Element der Ausschreibung.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Besser unterwegs

Als ältester und größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR seit 1984 Schienenverkehrs- und Busverkehrsunternehmen zu einer Tarifgemeinschaft für rund 2,7 Mio. Einwohner. Auf einer Fläche von 8.841 km2 verkehren im VOR rd. 900 Linien, die ca. 11.500 Haltestellen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bedienen. Jährlich nützen über 979 Mio. Fahrgäste die vielfältigen Öffi-Angebote auf einer Linienlänge von 8.362 km. Die Aufgaben des VOR können unter den vier Begriffen "informieren, verbinden, unterstützen, bewegen" zusammengefasst werden. Das Leistungsspektrum reicht von Fahrplan- und Tarifkoordination, der Planung von Verkehrskonzepten und der Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen bis zur Beauftragung von Verkehrsunternehmen. VOR ist auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente Mobilität bekannt.

