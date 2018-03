Tesla Motors gibt wichtige Entwicklungen für den Deutschen Markt bekannt

Berlin (ots/PRNewswire) - Signifikante Investitionen in flächendeckendes SuperchargerNetztwerk, neue Service Center und Performance Update für die Autobahn

Elon Musk, Mitbegründer und CEO von Tesla Motors , besuchte diese Woche München und Berlin, um den Model S Kunden in Deutschland drei wichtige Entwicklungen bekannt zu geben, während Tesla die Auslieferungen in Europa im vierten Quartal erhöht und die Produktion für 2014 weiter steigert.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131023/648214 )

"Tesla wird in Deutschland viel Geld investieren", so Musk. "Deutschland ist ein Land, das Automobiltechnik schätzt und daher extrem wichtig für uns ist. Es ist ein entscheidender Schritt für Tesla, dass das Model S zur Markteinführung in Deutschland von den Kunden so gut angenommen wird."

Die erste wichtige Investition zielt darauf, in Deutschland so schnell wie möglich Supercharger Stationen zu installieren.

Die ersten Bauarbeiten werden innerhalb des nächsten Monats beginnen. Zunächst sollen die Autobahnstrecken zwischen München und Stuttgart, München und Zürich sowie Köln und Frankfurt mit den in den USA schon erfolgreich eingesetzten Schnellladestationen versorgt werden. Das Supercharger Netzwerk in Deutschland wird schnell weiter expandieren und Strecken zwischen Frankfurt und Stuttgart sowie Stuttgart und Zürich einschliessen.

Bis Ende März 2014 sollen 50 Prozent von Deutschland mit Teslas Schnellladestationen abgedeckt sein, bis Ende 2014 werden es 100 Prozent sein. Das bedeutet auch, dass Deutschland bis Ende 2014 mehr Supercharger Stationen pro Kopf der Bevölkerung haben wird, als irgendein anderes Land. Zusätzlich werden alleSupercharger Stationen, die in Deutschland installiert werden, auf 135kW aufgerüstet, so dass sie ein noch schnelleres Reisen auf langen Strecken möglich machen.

Als zweite Investition, wird Tesla die Anzahl an Service Centern in Deutschland rapide ausbauen, um seinen Model S Besitzern den besten Service und Kundendienst zu garantieren. Fünf neue Service Center werden noch bis Ende dieses Jahres eröffnet. Bis Ende 2014 werden 80% der Deutschen im Umkreis von maximal 100 Kilometern eines Tesla-Service Centers leben. Dieser Komfort und die Nähe zum nächstgelegenen Service wird den Tesla Kunden in Deutschland ausgesprochen entgegenkommen.

Die Entwicklung des Model S war von Anfang an mit dem ehrgeizigen Ziel verbunden, in jedem Land der Welt das beste Auto zu sein. In Deutschland erfordert dies auch ein höchstes Mass an Performance auf der Autobahn. Daher hat Tesla als dritten grossen Schritt angekündigt, ein kostenloses High-Speed-Performance Upgrade für das Model S in Deutschland anzubieten, um es für die Autobahn zu optimieren. Dieses Upgrade wird für alle Kunden in Deutschland erhältlich sein, und beinhaltet eine Nachrüstung aller Model S, die bereits ausgeliefert wurden und auf den Strassen unterwegs sind.

Über TESLA

Tesla Motors' hat es sich zum Ziel gesetzt, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen. Das im kalifornischen Palo Alto beheimatete Unternehmen entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge sowie elektrische Antriebskomponenten für Partner wie Toyota und Daimler. Tesla hat bereits über 15.000 Model S an Kunden in 31 Länder ausgeliefert. Die Auslieferung des Model S in Europa hat im August begonnen.

Über Model S

Model S ist die weltweit erste elektrische Premium Limousine, die von Grund auf als Elektrofahrzeug konzipiert und gebaut wurde. Mit der festen Absicht, die Erwartungshaltung und Ansprüche an eine Premium Limousine zu steigern, hat Tesla mit dem Model S zum ersten Mal überhaupt ein Auto dieser Art von Grund auf als Elektrofahrzeug konstruiert und gebaut. Das Herzstück des Model S bildet unser bewährter Elektroantrieb. Er steht für beispiellose Reichweite und ein unglaubliches Fahrgefühl. Mit klaren Konturen und beinahe perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung begeistert das Model S durch hohe Reaktionsfähigkeit und Agilität - für ein Fahrerlebnis, welches die Eigenschaften der besten Sportwagen der Welt mit dem Komfort einer Limousine in sich zu vereinen vermag.

Model S wird mit einer 60 kWh oder 85 kWh Batterie angeboten und bietet die grösste Reichweite aller auf dem Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge. So ermöglicht das 85 kWh Batteriepaket beglaubigte Reichweiten von bis zu 500 Km (gemessen mit dem NEDC Testverfahren). Die Batterien des Model S bestehen aus in der Automobilindustrie bewährten Lithium-Ionen Zellen. Sie zeichnen sich durch eine optimale Energiedichte, ein ausgeklügeltes Temperaturmanagement und hohe Zuverlässigkeit aus. Ohne Verbrennungsmotor oder sperrigen Mitteltunnel verfügt das Model S im Innenraum über mehr Platz als jede Limousine dieser Klasse. Hinzu kommt ein zweiter grosszügiger Kofferraum, wo sonst die Motorhaube liegt. Eines der herausragenden Elemente im Innenraum ist der 17-Zoll-Touchscreen. Er ermöglicht Zugriff auf sämtliche Menüeinstellungen sowie das Internet, Navigationssystem oder die Musikdatenbank.

Die ersten Model S mit Rechtslenkung werden im Frühjahr 2014 ausgeliefert. Das Model S kann online oder in allen Tesla Stores bestellt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschliesslich der Aussagen zur Zeitplanung sowie zum Ausbau der Service-Center und des Supercharger -Netzwerk in Deutschland, sind so genannte zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen des Managements. Aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. Verschiedene wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, wie z.B. mögliche Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Tesla Service-Center und Supercharger - Standorten, Miet- und Pachtvertragsverhandlungen oder der Erwerb der erforderlichen Genehmigungen für solche Standorte sowie die Risiken und Unsicherheiten, die durch Tesla auf dem Formblatt 10 -Q vom 9.8.2013 in den Abschnitten mit der Überschrift "RiskFactors " und " MD&A" beschrieben wurden. Tesla verwahrt sich gegen jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

